“Sāksies grūstīšanās!” Eksperti prognozē, kas notiks valdībā, tuvojoties vēlēšanām 0
TV24 raidījumā “Kārtības rullis” sociologs un SKDS direktors Arnis Kaktiņš, politologs Filips Rajevskis, “YouTube” kanāla “Titava laboratorija” vadītājs Dans Titavs un Gatis Krūmiņš diskutēja par valdības stabilitāti un politisko situāciju, tuvojoties Saeimas vēlēšanām.
Diskusijas dalībnieki pauda viedokli, ka pašreizējās valdības krišana tuvākajā laikā ir maz ticama. Lai gan, tuvojoties vēlēšanām, koalīcijas partneru starpā varētu pieaugt spriedze un savstarpējā konkurence par vēlētāju atbalstu, tas, visticamāk, izpaudīsies publiskās debatēs un savstarpējā kritikā, nevis mēģinājumos gāzt valdību. Tika norādīts, ka koalīcijas partneri ir pieredzējuši darbā sarežģītos politiskos apstākļos un nevienai no pusēm šobrīd nav izdevīgi uzņemties atbildību par valdības destabilizēšanu.
Eksperti arī uzsvēra, ka pēc būtības valdība atrodas priekšvēlēšanu periodā, kad līdz vēlēšanām atlicis pārāk maz laika, lai būtu lietderīgi veidot jaunu koalīciju vai valdību. Pat būtisku pārmaiņu gadījumā pašreizējais Ministru kabinets turpinātu darbu līdz vēlēšanām, nodrošinot valsts pārvaldes nepārtrauktību.
Diskusijā izskanēja prognozes, ka priekšvēlēšanu cīņas laikā politiskie strīdi varētu koncentrēties ap atsevišķām ministrijām un to darbu. Kā iespējamās kritikas jomas tika minētas satiksmes, zemkopības un citas nozares, kurās opozīcija vai koalīcijas partneri varētu aktualizēt gan aktuālas, gan iepriekšējos gados uzkrājušās problēmas.
Tāpat tika apspriesti aizsardzības politikas jautājumi. Diskusijas dalībnieki norādīja, ka līdztekus militārajiem iepirkumiem Latvijai būtu jādomā arī par lielāku iesaisti aizsardzības industrijas attīstībā, veicinot vietējo uzņēmumu un tehnoloģiju attīstību. Tika uzsvērts, ka aizsardzības finansējums var kalpot ne tikai drošības stiprināšanai, bet arī ekonomikas attīstībai un inovāciju veicināšanai.