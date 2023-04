Sašutušie iedzīvotāji stāsta, ka Salaspils pašvaldībā viņiem ieteikts pēc Nometņu ielas izbūves zudušo zaļumu un mieru turpmāk izbaudīt Salaspils botāniskajā dārzā… Foto: Karīna Miezāja

Salaspilī tracis ielas dēļ – to plāno izbūvēt iedzīvotāju iecienītā atpūtas vietā







Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Salaspilī daudzstāvu dzīvojamo namu iedzīvotāji satraukti par pašvaldības plānu uzbūvēt jaunu ielu līdzās jau esošajām Nometņu un Silmaļu ielām, izpostot pļavu un iedzīvotāju iecienīto atpūtas vietu netālu no savulaik izraktajiem dīķiem.

Ap simt iedzīvotāju parakstījuši iesniegumu pašvaldībai, prasot tai paskaidrot, kāpēc ielu nevarētu būvēt tālāk no viņu dzīvojamiem namiem un neizpostot šo atpūtas vietu pie ūdens.

Iebilstot pret šo būvniecību un aizdomās par pašvaldības amatpersonu savtīgu ieinteresētību šī plāna īstenošanā, iedzīvotāji uzrakstījuši Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB), tiesībsargam, vairākiem plašsaziņas līdzekļiem, tostarp “Latvijas Avīzei”.

Iedzīvotāji orientējas pēc mietiņiem

Nometņu ielas nama iedzīvotāja Irita Tace apgalvo, ka par šo plānu iedzīvotāji neko neesot zinājuši līdz pat aprīļa sākumam, kad būvētāji sasprauduši pļavā iekrāsotus koka mietiņus, iezīmējot jaunās būvniecības vietu. Pašvaldība neesot izziņojusi arī būvniecības ieceres publisku apspriešanu, kurā iedzīvotāji varētu paust savu viedokli.

Pamanījuši šos mietiņus un iecerētās būvniecības vietā sabraukušo smago tehniku, iedzīvotāji lūguši pašvaldību sarīkot tikšanos, lai kliedētu viņu neizpratni un satraukumu. Bet pašvaldībā atbildējuši, ka tikšanās klātienē neesot vajadzīga. Tās vietā apsolīts izplatīt sīkāku skaidrojumu, ko šajā vietā īsti paredzēts uzbūvēt.

Būšot tikai jāpāriet pāri ielai…

“Kad aprīlī ar pašvaldības vadītāju Raivi Anspaku tomēr tikāmies klātienē un iesniedzām rakstveida iesniegumu ar savāktajiem iedzīvotāju parakstiem, viņš apgalvoja, ka projekta apspriešana jau notikusi 2013. gadā,” stāsta Irita Tace. “Maģistrālā iela esot vajadzīga un plānota tieši šajā pļavā. Nekādu citu vietu tai neesot. Pašvaldībai esot jādomā arī par citiem iedzīvotājiem – ne tikai tiem, kuri dzīvo Nometņu un Silmaļu ielu rajonā. Turklāt zaļā zona daļēji tikšot saglabāta, arī dīķi pieejami – būšot tikai jāpāriet pāri ielai…”

Iedzīvotāji gan apgalvo, ka neesot atraduši nevienu apliecinājumu tam, ka jau 2013. gadā šajā vietā, kas dokumentos apzīmēta ar statusu “dabas apstādījumu teritorija”, bijusi plānota iela.

Iedzīvotājiem lielas aizdomas

Aizdomas viņos rada arī tas, ka plānotās būvniecības pārbaude notikusi 2021. gadā, kad vīrusa izplatībai noteikto ierobežojumu dēļ iedzīvotāju un autotransporta plūsma bija mazāka nekā parasti. Iedzīvotājiem tāpat aizdomīga šķiet steiga, kādā notiek šī projekta īstenošana. 2022. gada nogalē pēkšņi izsludināts iepirkums, kuram pašvaldība piešķīrusi papildu finansējumu. Un jau šī gada martā ticis noslēgts līgums par būvdarbu uzsākšanu 1. aprīlī.

Iedzīvotāji to izskaidro ar amatpersonu personīgo ieinteresētību, tāpēc arī esot vērsušies KNAB. Pēc viņu skaidrotā, ielas projektu bīdīja agrākā pašvaldības vadītāja (tagad klimata un enerģētikas ministra) Raimonda Čudara laikā, kad tagadējais pašvaldības vadītājs Raivis Anspaks vadīja pašvaldības Attīstības departamentu.

Ko zaudēs iedzīvotāji

Irita Tace un citi vietējie iedzīvotāji sūrojas, ka jaunā iela radīs viņiem tikai zaudējumus. Savulaik te viņi nopirkuši dzīvokļus galvenokārt klusās un zaļās vietas dēļ. Gribējuši dzīvot tālāk no autosatiksmes radītā trokšņa un dūmgāzu izgarojumiem. Bet, uzbūvējot ielu gar dzīvojamo māju logiem, dzīves apstākļi, viņuprāt, pasliktināsies ne tikai dažiem, bet simtiem apkārtnes dzīvojamo māju iedzīvotāju. Turklāt, pēc viņu domām, samazināsies arī viņu dzīvokļu tirgus vērtība.

“Vasarā uz šo atpūtas vietu nāk cilvēki arī no citiem pilsētas rajoniem,” skaidro nama iedzīvotājs Valdis Bērziņš. “Ik gadu dīķos ligzdo vairāki gulbju pāri. Bet tagad šo zaļo vēl neskartās dabas stūrīti klās asfalta kārta un tricinās autosatiksme.”

“Tie iedzīvotāji, kuri agrāk bija uzzinājuši par šo plānu, jau paguvuši pārdot savus dzīvokļus,” piebilst Irita Tace, “bet jaunie īpašnieki, kuri nezināja neko, tagad jūtas piemānīti. Te viņi nopirka dzīvokļus tikai un vienīgi klusās un zaļās vietas dēļ, kuras, visticamāk, drīz vairs nebūs.”

Iedzīvotāji ar sašutumu stāsta, ka pašvaldībā kāds viņiem ieteicis zudušo zaļumu un mieru turpmāk izbaudīt Salaspils botāniskajā dārzā… Tur gan par zaļuma un miera baudījumu vienam apmeklētājam būtu jāmaksā no 4 līdz 7 eiro…

Ielas būvniecību nevarēja paredzēt!

“Pašvaldība atsaucas uz jau 2013. gadā apstiprināto pilsētas teritorijas plānu, kurā šis autoceļš bijis paredzēts,” stāsta nama iedzīvotājs Andris Locs, “bet tolaik to nemaz nevarēja paredzēt, tāpēc ka šajā vietā stiepās augstsprieguma gaisvadu līnija. Kad šajās dienās bijām pie pašvaldības vadītāja Raivja Anspaka, tajos papīros, kurus mums parādīja, šis autoceļš bija iezīmēts nevis cieši gar mūsu dzīvojamiem namiem, bet krietni tālāk – aiz dīķiem.”

“Kad vēl bija šīs augstsprieguma gaisvadu līnijas, mēs lūdzām pašvaldību paplašināt vietu automašīnu novietošanai,” turpina Irita Tace. “Mums atbildēja, ka to, lūk, nevarot šo gaisvadu līniju dēļ. Kā tagad redzam, automašīnām vietu pie mājām atrast nevar. Bet ielai tomēr var!”

“Māju, kurā es dzīvoju, uzcēla 2005. gadā, kad vēl nekāda ielas būves plāna nebija,” apgalvo nama iedzīvotāja Inese Caice. “Toreiz šajā vietā bija paredzēts vienpadsmit hektāru liels parks ar dīķiem. To arī reklamēja būvnieki, piedāvājot iegādāties dzīvokļus šajā un citos namos, kurus uzbūvēja vēlāk. Iznāk, ka pašvaldība var mainīt šos teritoriju plānus, kā grib. Bet iedzīvotājiem atliek tiem pielāgoties.”

Pārmetumus noraida

Salaspils novada pašvaldības vadītājs Raivis Anspaks noraida iedzīvotāju pārmetumus, ka šī iela nemaz neesot bijusi iezīmēta teritorijas plānā un ka pašvaldība būtu tīšām maldinājusi iedzīvotājus, laikus nepaziņojot par šo ieceri. Par to esot runāts gan pašvaldības budžeta apspriešanas gaitā, izziņots gan mājas lapā, gan vietējā laikrakstā.

Viņš noraida arī pārmetumus, ka nebūtu atsaucies iedzīvotāju vēlmei satikties, lai vēlreiz apspriestu ielas būvniecības projektu un lai kliedētu iedzīvotāju satraukumu. Kādas iedzīvotājiem bijušas sarunas ar citiem pašvaldību darbiniekiem, par to viņš gan nevarot spriest. Bet pēc iedzīvotāju pirmā saņemtā iesnieguma uz tikšanos ieradušies divi Nometņu ielas namu iedzīvotāju pārstāvji, kuriem viņš sīkāk izskaidrojis jaunās ielas būvniecības ieceri un kāds no tā būs ieguvums pilsētniekiem.

“Iedzīvotāji maldīgi domā, ka šī iela bijusi iezīmēta pavisam citā vietā – aiz dīķiem un tuvāk dzelzceļam,” skaidro Raivis Anspaks. “Dzelzceļa aizsardzības zonā šīs ielas būvniecība nav iespējama un nekad nav bijusi plānota. Savukārt tā zemes daļa, par kuru tagad uztraucas iedzīvotāji, 2013. gadā apstiprinātajā attīstības plānā ir paredzēta autotransporta infrastruktūrai.”

Bažām neesot pamata

Atbildot uz iedzīvotāju paustajām bažām, kāpēc nav notikusi Nometņu ielas būvniecības projekta publiska apspriešana, 11. aprīlī pašvaldības izpilddirektore Silvija Puriņa paskaidrojusi iedzīvotājiem, ka ielas būvniecība bijusi paredzēta 2013. gada 19. jūlijā apstiprinātajā Salaspils novada teritorijas plānojumā, kā arī 2019. gada 31. janvārī apstiprinātajā Salaspils novada Attīstības programmas 2019.–2025. gadam Investīciju plānā. Tā kā pirms abiem šiem plāniem publiskā apspriešana tika sarīkota, Nometņu ielas būvniecības projekta apspriešana atsevišķi neesot bijusi nepieciešama.

Pašvaldības vadītājs uzskata, ka neesot pamata iedzīvotāju paustajām bažām par pastiprinātu autotransporta plūsmu šajā ielā. Tāpat neesot pamata bažām, ka jaunā iela pasliktinās viņu dzīves apstākļus. Lai saglabātu zaļo joslu, abās ielas pusēs esot paredzēti koku un krūmu stādījumi. Tikšot saglabāti arī dīķi un nodrošināta pilsētnieku piekļuve tiem.

Mietiņus paklusām pārsprauž…

Iedzīvotāji stāsta, ka pēc vizītes pie pašvaldības vadītāja iekrāsotie koka mietiņi, kas iezīmē autoceļa būvniecību, bijuši pārsprausti desmit metrus nost no dzīvojamām mājām. Iedzīvotāju ieskatā tas liecinot, ka, nobijušies no iedzīvotāju saceltā trača, ielas būvniecība tomēr paklusām pārcelta tālāk un neatkarīgi no tā, kas pirms desmit gadiem bijis iezīmēts pilsētas attīstības plānā.

Vai mietiņi pārsprausti iedzīvotāju saceltā trača dēļ, to diezin vai būs iespējams noskaidrot. Tomēr 13. aprīlī, kad bijām Salaspilī, nekāda ielas būvniecība vēl nebija sākusies, kaut arī pēc plāna tā bija jāuzsāk jau aprīļa pirmajā dienā.

Ielas būvniecību neapturēs

Salaspils novada pašvaldības vadītājs Raivis Anspaks apstiprina, ka jaunās ielas būvniecības projektu pašvaldība vairs nevar apturēt. Līgums ar būvuzņēmumu jau esot noslēgts, un pašvaldībai no savas puses līguma saistības būs jāpilda.

Pēc viņa teiktā, kādai apkārtnes iedzīvotāju daļai jaunās ielas būvniecība varētu būt nepatīkama. Bet esot arī pilsētnieki, kuri atbalsta šīs ielas būvniecību. Uzbūvējot to, pirmkārt, Salaspilī atslogosies autotransporta plūsma citās ielās. Otrkārt, tā ļaušot ātrāk izbraukt no pilsētas, nešķērsojot pilsētas skolu un bērnudārzu rajonu.