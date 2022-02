“Salst kāju pirksti, paaugstināts asinsspiediens, sirds “streiko”!” Kardiologs atbild, vai tas var būt saistīts ar vakcinēšanos Ieteikt







“Esmu potējusies ar Pfizer vakcīnu novembrī, pēc tam otru decembrī, vai tā var būt, ka vakcinēšanās dēļ man salst roku un kāju pirksti, paaugstināts asinsspiediens, reizēm sirds streiko. Vai tas varētu būt saistīts ar vakcinēšanos, jo iepriekš tā nebija!” jautā kāda TV24 skatītāja.

“Kundze, nē. Pašlaik tas laiks ir tāds, ka mēs vispār jūtamies pavisam citādi un tam gan es piekrītu, ka mēs vēl daudz runāsim par šīm psiholoģiskajām lietām.

Man pašam bija nesen omikrons, tāpēc man nedēļu bija jāsēž mājās. Es neatceros, kad pēdējo reizi tik ilgi būtu tā darījis un es arī sāku it kā atrast visādas veselības problēmas sev,” atbild Andrejs Ērglis, kardiologs, LU profesors, LZA viceprezidents.

Viņš uzskata, ka pēdējā laikā cilvēki sev pievērš vairāk uzmanību un tas ir gan labi, gan slikti.

“Ja mēs redzam, ka mums ir paaugstināts asinsspiediens, tas nozīmē, ka mums ir jādomā par to, kā to regulēt. Par to kāju salšanu – vispār laiks ir riebīgs tagad. Tas nav vakcīnas dēļ, tādas komplikācijas mēs nezinām,” viņš atkārto.