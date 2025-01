Sandra Kalniete: “Eiropas Savienībai vēl arvien nav Krievijas savaldīšanas scenārija” Ieteikt







“Es pati uzskatu, ka Eiropas Savienībai vēl arvien nav Krievijas savaldīšanas scenārija,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauda Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Viņa piebilda, ka diez vai arī viņas vadībā sagatavotais “pieticīgais ziņojums” par Krieviju, kurā piedalīsies arī citi viņas kolēģi no Eiropas Parlamenta (EP), šo stratēģiju radīs.

Kalniete norādīja, ka tādu “savaldīšanas scenāriju” ir problemātiski izstrādāt, jo ļoti atšķiroties Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu attieksme pret Krievijas draudiem.

“Jo tālāk no Krievijas robežas, jo vairāk tā draudu sajūta mazinās. Es uzskatu, ka par to ļoti liela atbildība ir jāuzņemas tieši šo valstu politiskajiem vadītājiem tāpēc, ka viņi praktiski par to nerunā! Pie mums, Polijā, arī Ziemeļvalstīs tā ir tēma, par kuru nemitīgi runā, cik ir jāiegulda aizsardzības spēju stiprināšanā, jāattīsta militārā industrija un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies, kam ir viszemākais NATO valstu finansējums, tad redzam, ka Spānijai. Spānija ir vistālāk no Krievijas. Arī Portugāle. Tai ir nedaudz vairāk [finansējums aizsardzībai], bet arī turpat,” komentēja EP deputāte Kalniete intervijā TV24 raidījumā.

Kalniete intervijā uzsvēra, ka Krievijai pašlaik ir liels stratēģiskais partneris – Ķīna. Pirmajā Donalda Trampa prezidentūras laikā ASV neesot izdevies panākt, ka Krievija un Ķīna neizveido “stratēģisko partnerību”. Tas daļēji neizdevās arī dēļ iebrukuma Ukrainā.

“Un šobrīd faktiski mums visiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs noturētu šo tansatlantisko vienotību pret šīm divām valstīm [Krieviju un Ķīnu]. Ķīna šobrīd ir arī vēl viens no tiem jautājumiem, kas mūs šķeļ ES. Tas lielais tirgus… No vienas puses mēs gribam uzlikt tarifus automašīnām un uzlikām, bet no otras puses ir virkne valstis, kuras saka, ka tas bija par skarbu un nav gaidījušas tādu rezultātu, jo Ķīna viņiem ir liels tirdzniecības partneris, un tagad bilance ir negatīva. Un daudzām valstīm tā ir negatīva. Un Ķīna šobrīd izmanto to, ka Eiropai ir nepieciešamas Ķīnas tirgus. Un tā visa iespaidā mums faktiski nav tādu instrumentu, ar kuriem mēs varētu uz Krieviju spiest,” norādīja Kalniete TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum”.

Taču tieši Ķīna varētu būt tā valsts, kas Krievijai pasaka, ka “tagad pietiek”, piebilda Kalniete. Iepriekš Ķīna esot savu nostāju par atomieročiem pateikusi, un Krievija “piebremzēja retoriku”. EP deputāte vēl norādīja: “Krievija neuzbruks, ja redzēs, ka mēs esam pietiekami spēcīgi. Mēs vēl esam tālu no tā, un ir jājūt dziļa un pazemīga pateicība varonīgajai ukraiņu tautai par to, ka katru dienu tajās neskaitāmajās sadursmēs, kas ir frontē, viņi vājina Krieviju un iztukšo Krievijas militāro arsenālu, jo Krievijai būs vajadzīgs laiks, lai to varētu atjaunot.”

