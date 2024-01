Kremlis, Maskava. Krievija EPA/MAXIM SHIPENKOV

Sankcijas? Karš? Krievijas miljardieri gada laikā kļuvuši vēl bagātāki Ieteikt







Pēc aģentūras Bloomberg aplēsēm, bagātāko Krievijas iedzīvotāju kapitāls kopumā pēdējā gada laikā palielinājies par 50 miljardiem dolāru. Tas notika, neskatoties uz Rietumu sankcijām, kas noteiktas pret daudziem Krievijas miljardieriem valsts uzsāktā kara dēļ Ukrainā.

Bloomberg Billionaires Index (BBI) tradicionāli pasaules bagātāko cilvēku bagātību vērtē, pamatojoties uz uzņēmējiem piederošo uzņēmumu akciju vērtību. 500 uzņēmēju reitingā ir iekļauti 25 krievi, raksta golosameriki.com.

Saskaņā ar BBI izkārtojumu Lukoil dibinātājs Vagits Alekperovs bija veiksmīgākais Krievijā. Viņš palielināja savu kapitālu par 9,29 miljardiem dolāru, palielinot savu bagātību līdz 24,7 miljardiem dolāru.

Tālāk seko Eurochem un SUEK līdzdibinātājs Andrejs Meļņičenko, kurš kļuva bagātāks par 5,67 miljardiem dolāru (kopā 17,2 miljardi dolāru), kam seko NLMK direktoru padomes priekšsēdētājs Vladimirs Lisins, kurš nopelnīja 4,08 miljardus dolāru (23,9 miljardus dolāru). Tajā pašā laikā Aļekperovs un Meļņičenko ir pakļauti Lielbritānijas, Austrālijas un ES sankcijām un atstāja amatus savos uzņēmumos, savukārt Lisins izvairījās no iekļaušanas melnajā sarakstā.

Galvenais iemesls lielākajai daļai miljardieru labklājības pieaugumam ir globālās kapitalizācijas tendences maiņa, tā uzskata Liberālās misijas fonda valdes loceklis, ekonomists Sergejs Žavoronkovs. “Aizpērn 500 bagātāko cilvēku bagātība pasaulē samazinājās par 1,4 triljoniem USD saskaņā ar to pašu reitingu (Bloomberg), bet pērn par 1,5 triljoniem USD pieauga,” viņš atgādināja intervijā Krievijas dienestam “Amerikas balss”.

“Taču atšķirībā no pasaules kopumā krievi nav atjaunojuši savas pirmskara pozīcijas, tagad pievienojot “tikai” 50 miljardus dolāru. 2022. gadā viņi zaudēja 93 miljardus dolāru, tas ir, šobrīd zaudēto ir atguvuši tikai daļēji, aptuveni pusi.”

Galvenā sankciju ieviešana pret Krievijas bagātākajiem iedzīvotājiem notika 2022. gadā, bet tās skāra mazāk nozīmīgus uzņēmējus. Līdz ar to turīgākajiem būtiskas izmaiņas nebija.

Šīs aplēses sakrīt arī ar Krievijas Forbes aplēsēm. Runa ir ne tikai par oligarhiem, kurus tradicionāli sauc par Putinam tuvākajiem cilvēkiem, kuri kļuva bagāti viņa vadībā (Genādijs Timčenko, Romāns Abramovičs, Arkādijs Rotenbergs ar brāli un citi) vai, kā tiek uzskatīts, bija ļoti pazīstami ar viņu agrākajos gados.

Kas attiecas uz šo cilvēku saikni tieši ar militārajiem pasūtījumiem, tad tā tradicionāli bija un paliek niecīga, norādīja ekonomists. “Krievija nav ASV, kur lielākie militārie darbuzņēmēji ir privātie uzņēmumi un to ienākumu pieaugums nozīmē peļņas pieaugumu akcionāriem. Krievijā lielākie militārie darbuzņēmēji ir valsts uzņēmumi. Izņēmums ir Kalašņikova koncerns, kur kontrolpakete pieder privātpersonām Iskandera Makhmudova vadībā. Turklāt interesanti, ka uz to attiecas ASV un Lielbritānijas sankcijas, bet ne no Eiropas Savienības. Kas atkal rada lielus jautājumus par “melno sarakstu” sastādīšanas piemērotību tieši biznesa sektorā.”

Runājot par pieaugošo plaisu starp bagātajiem un nabadzīgajiem Krievijas Federācijā, Krievija vienmēr ir bijusi valsts ar lielu sociālo nevienlīdzību, norāda Sergejs Žavoronkovs. Taču vairuma vienkāršo Krievijas cilvēku apziņā tas diemžēl tiek uztverts kā pilnīgi dabiska valsts dzīves struktūra.

Ekonomists-analītiķis Mihails Krutihins norāda, lai izprastu situāciju, ir svarīgi noskaidrot, kur un kā pelnījuši valsts bagātākie cilvēki.

“Tie pat nav oligarhi, bet sabiedrība, kas parazitē uz saviem sakariem ar Putinu un valsts varu kopumā,” skaidroja Amerikas Balss sarunbiedrs. “Viņi pelna galvenokārt pašmāju projektos. Jo daudziem no viņiem nav iespējas papildināt savus makus ārzemēs, ceļš uz turieni ir liegts. Izņēmums ir Lukoil, taču nākamgad viņi tai atņems uzņēmējdarbību Bulgārijā.”

Bieži vien bagātība Krievijā ir saistīta ar dalību sankciju apiešanas ķēdē, saka Mihails Krutihins: “Jo īpaši naftas tālākpārdošanā. Kamēr nafta sasniedz, piemēram, Indiju par vairāk vai mazāk augstām cenām, daudzi cilvēki gūst pienācīgu peļņu. Un šī ir tikai viena no shēmām. Tāpat nezaudē ēnu flotes īpašnieki un apdrošināšanas kompānijas. Turklāt uzņēmumi, kuriem pieder tankkuģi, lielākoties ir fiktīvie uzņēmumi, kas saistīti vai nu ar korumpētām amatpersonām, vai ar kaut kādiem ēnas biznesmeņiem. Mūsdienās tas ir ārkārtīgi ienesīgs bizness.”

Tātad sankcijas daļēji palīdzēja bagātināties ar Krievijas miljardieriem, skaidro analītiķis. “Fakts, ka sankciju dēļ radās šķēršļi naudas izņemšanai no Krievijas SWIFT, tā palika valstī. Ja nodrošinātu pilnīgu brīvību izņemt kapitālu no Krievijas, manuprāt, tas daudz vairāk ietekmētu Putina režīma spēju finansēt karu.”