Maskava sala laikā. 2024. gada janvāris Ekrānšāviņš no “X”. Kolāža: LA.lv

VIDEO. Maskavā -30°. Plīst caurules, nav ūdens un elektrības, izsalst mājas, cilvēki kurina ugunskurus. Putinam "citi tēriņi"







Tā kā Krievijas prezidents Vladimirs Putins valstī ieviesis kara ekonomiku un tērē miljardiem rubļu karam Ukrainā, nav līdzekļu, lai palīdzētu cilvēkiem pat Maskavā, kur lielā sala dēļ desmitiem tūkstoši iedzīvotāju palikuši bez apkures, karstā ūdens un dažviet pat bez elektrības, par to raksta ārvalstu prese.

Temperatūra Krievijas galvaspilsētā pēdējās dienas ir noslīdējusi līdz -30°C. Tiek ziņots, ka tās vecais siltumtīkls nespēj izturēt laikapstākļus ar šādu salu.

Realitātē vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju ir pamesti salstam vai pat nosalšanai šādu lielu mīnusu laikā, kad pat iekštelpās, dzīvokļos, ir mīnusi jau vairākas dienas. Bērni mēteļos pavada visu dienu, viņi slimo un klepo. Slimnīcās auksts, visur ir auksts.

Kāds precēts pāris un viņu suns miris no saindēšanās ar tvana gāzi, mēģinot uzturēt siltumu Maskavas apgabala Kolomnas pilsētā. Telegram cirkulējošajos materiālos redzams, ka aukstumā māju logi un durvis pārklāti ar ledus kārtu, un cilvēki uz ielām dedzina ugunskurus, lai vismaz kaut kā sasildītos.

Daudzviet ēkās plīsuši ūdensvadi, tikai pasliktinot cilvēku situāciju. kas nozīmē, ka apkures un ūdens padeves tik ātri nebūs.

Dažviet metro vērojams necaurredzams tvaiks no, iespējams, plīsušiem apkures cauruļvadiem stacijā.

Tiek baumots, ka šis “nāk komplektā” ar incidentu vienā no lielākajām munīcijas rūpnīcām Maskavas apgabala pilsētas Kļimovskas (Podoļskas mikrorajona) pilsētā, tur apkuri nodrošina “viena vietējās patronu rūpnīcas departamenta katlumāja”, kas ir sabojājusies.

Kāds internetā noplūdis video liecina, ka katlu mājā pat caurules aizsalušas, no tām karājas lāstekas.

Saprotams, ka valdības amatpersonas par šo problēmu uzzināja tikai no sociālajiem medijiem, kur iedzīvotāji masveidā sūdzējās. Pilsētas galvenajā laukumā 5. janvārī notika pat spontāns protests, kurā cilvēki stāstīja, ka viņu dzīvokļos temperatūra noslīdējusi līdz -10°C. Protests gan momentā izklīdināts.

Litkarino, Maskavas apgabalā, sabojājusies vēl viena spēkstacija, liekot cilvēkiem doties laukā no saviem mitekļiem, lai pagalmos sildītos pie ugunskuriem.

More than 20 settlements in the Moscow region have been left without heating, water, and electricity for several days. The reason is 30-degree frost, which local heating networks and electrical substations could not withstand. Utility workers promise to restore everything “in the… pic.twitter.com/Mjjj7eeJ0V — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 7, 2024

Moscow is freezing: Most in the suburb of Klimovsk (population ~60,000) still have no heat because the only boiler house failed. This is happening all over the Moscow suburbs. pic.twitter.com/Z2RYt7eSFk — Igor Sushko (@igorsushko) January 7, 2024

Lytkarino, Moscow region.

The only boiler is out of order and the city is freezing, people light fires to warm themselves at night 🤷 pic.twitter.com/RtZVpsocml — Feher_Junior (@Feher_Junior) January 7, 2024

Russia: Residents of Selyatino, Moscow suburb, are out on the street protesting the loss of heating and electricity during record freezing temperatures. Putin will 'solve' this infrastructure collapse by imprisoning those 'responsible,' just watch. pic.twitter.com/7HxRBcqtWx — Igor Sushko (@igorsushko) January 7, 2024

People in the Moscow region are making bonfires to warm up ❄️ Problems with heating for Russians started a few days ago. Municipal services can't resolve anything. Wasn’t it Europe that was supposed to freeze? pic.twitter.com/FbCTUuKh5S — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 7, 2024

Russia: Soviet-era boiler house in Podolsk, Moscow suburb. The decades-old pipes and equipment are frozen with icicles hanging off of the pumps. Residents have no heat in the midst of temperatures of -16°C (3°F) during the day and -24°C (-11°F) at night. pic.twitter.com/05iVyvIpZT — Igor Sushko (@igorsushko) January 7, 2024