No bišu vaska un eļļas pats pagatavo ziedi gan lūpām, gan sejai, sasprēgājušām rokām, sausajai elkoņu un papēžu ādai. Foto: Inita Šteinberga

No sejas maskas valkāšanas rodas apsārtums, izsitumi. Kā pašam pagatavot ziedi pret šo ligu? Ieteikt 3





Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kopā ar sejas maskām parādījusies jauna problēma – āda zem tām iesvīst, bet ārā auksts. Daudziem rodas apsārtums, izsitumi. Labu ziedi pret šo ligu var pagatavot arī pats, pēc izejvielām dodoties tikai uz savu virtuvi.

“Tie skaistumkopšanas līdzekļi, ko var pagatavot pats no dabīgām izejvielām, nav sliktāki par veikalos nopērkamajiem, par kuru saturu labāk palikt neziņā,” ir pārliecināta kosmētiķe Sarmīte Kauliņa no Lielvārdes. Viņa jau daudzus gadus nodarbojas ar dabīgās kosmētikas gatavošanu, pati to lieto un arī citiem māca. Rudens ar vēsumu un vējiem, ar sauso gaisu telpās ir nopietns pārbaudījums ādai. Papildu stresu rada sejas masku nēsāšana. Piemēram, problēmas tagad ir pat tādu ādas sargu kā lūpu balzama un pūdera lietošana, kas zem maskas var izsmērēties pa seju.

Lūk, pāris efektīgas un supervienkāršas receptes, pēc kurām var pagatavot pat pilnīgā izolācijā. Tām vajadzīgas vienkāršas izejvielas – bišu vasks un eļļas.

Abas ziedes ir universāli lietojamas – derēs gan lūpām, gan sejai, sasprēgājušām rokām, sausai elkoņu un papēžu ādai u. c. Arī pēc pirts procedūrām āda būs pateicīga par apstrādi ar šādu ziedi.

Receptes aprēķinātas 100 gramiem ziedes. Minēto vielu daudzumi doti optimālajam variantam, taču nekāda vaina nebūs, ja grami tiks noapaļoti. Receptēs esošais bišu vasks vēlams speciālais, kosmētiskais, jo tas ir īpaši attīrīts. Ja nav – var izlīdzēties ar parasto, biškopības veikalos vai no bitenieka nopērkamo (gabalos, bez piemaisījumiem, mākslīgās šūnu plāksnes nederēs).

Gatavajām ziedēm būs jauks vaska aromāts, taču to vēl var papildināt, piepilinot 10–12 pilienus sev tīkamas ēteriskās eļļas (lavandu, citrusu u. c.).

Kamēr ziedes vēl šķidras, tās lej mazās, tīrās un sausās stikla burciņās, kuras var hermētiski noslēgt. Ilgi lietojot atvērto burciņu, ziede var oksidēties, sākt smaržot pēc vecas eļļas (rodas tā sauktā saules garša un smarža). Tajā var arī savairoties baktērijas. Populāra kļūda – ziedi smērē ar pirkstiem. Pareizi būtu – ar karotīti vai špātelīti. Tas arī būs higiēniski – vienu trauciņu droši varēs lietot visi ģimenes locekļi.

Ziedes var glabāt istabas temperatūrā, vēlams tumšā vietā, tālāk no apkures radiatoriem. Lietojamas pat sešus mēnešus.

Receptes

Kaņepju dziedinošā

Izejvielas:

12 g bišu vaska

38 g vīnogu kauliņu eļļas

50 g kaņepju eļļas (var aizvietot ar zaļgano olīveļļu “Extra Virgin”)

Kaņepju eļļa ir sevišķi vērtīga un bagātīga, turklāt vietējais produkts. Jo eļļa svaigāka, jo labāka. Tādēļ augstākā klase ir nopērkama tieši no ražotāja tirdziņos vai ekoveikalos. Taču derēs arī lielveikalos iegādājamā.

! Kaņepju eļļu nedrīkst karsēt, jo tā zaudē savas vērtīgās īpašības. Vīnogu kauliņu eļļu lej mazākā trauciņā un liek lielākā katliņā karsēties ūdens peldē. Pievieno vasku un ļauj tam izkust. Tad masu liek atdzesēties. Kad masa sastingusi, tai pielej kaņepju eļļu un visu samaisa. Visu ieliek siltā ūdenī un mazliet (tikai mazliet!) pasilda, lai masa vienmērīgāk sajauktos. Sapilda trauciņos.

Olīvu vienkāršā

Izejvielas:

12 g bišu vaska

88 g olīveļļas “Extra Virgin”

Piemērota ir nerafinēta, pirmā aukstā spieduma olīveļļa.

Mazākajā trauciņā lej olīveļļu, liek to ūdens peldē un silda. Pievieno bišu vasku. Kad tas izkusis un masa kļuvusi viendabīga – ziede gatava.