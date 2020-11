Foto: Ieva Makare/LETA

Ar īpašu rīkojumu atļauts recepšu zāles piegādāt mājās





Regīna Olševska, "Latvijas Avīze"

Līdz gada beigām ar īpašu Veselības ministres rīkojumu aptiekām atļauts arī recepšu zāles, toskait valsts kompensējamos medikamentus, un medicīnas ierīces piegādāt uz pacientu dzīvesvietu.

Farmaceiti novērojuši, ka to izmanto gan cilvēki, kas pandēmijas dēļ atrodas izolācijā, gan pacienti ar akūtām un hroniskām saslimšanām.

Labs pagaidu risinājums

“Pasūtījumu skaits lielā mērā atkarīgs no Covid-19 pandēmijas gaitas. Tiklīdz epidemiologi ziņo par inficēto skaita pieaugumu, palielinās arī pieprasījums pēc recepšu medikamentu piegādes uz mājām. Viena grupa ir gados veci, vientuļi cilvēki ar novājinātu imunitāti, pacienti ar hroniskām saslimšanām, kuriem bieži vien ir grūti pārvietoties, guloši slimnieki, grūtnieces.

Otra – Covid-19 pacienti un kontaktpersonas, kurām jāatrodas izolācijā. Arī akūtu slimību, piemēram, pnei­monijas vai augšējo elpceļu infekciju, gadījumā cilvēkam ar drudzi, klepu, iesnām vai citiem slimības simptomiem tagad nav pašam jādodas uz aptieku, bet ģimenes ārsta izrakstītās zāles, tajā skaitā antibiotikas, pretvīrusu līdzekļus, var pasūtīt uz mājām. Tā ir atbildīga uzvedība – rūpēties ne tikai par savu, bet arī apkārtesošo veselību,” saka “Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs. Viņš uzskata, ka atļauju veikt recepšu zāļu un medicīnas ierīču piegādi iedzīvotāju dzīvesvietā vajadzēja ieviest jau sen un turpināt to arī pēc pandēmijas beigām. Piemēram, Lielbritānijā šāda kārtība pastāv jau gadus divdesmit.

“Apotheka” valdes loceklis Jānis Kūliņš stāsta, ka aptieka nodrošina recepšu medikamentu attālinātu iegādi un piegādi iedzīvotāju dzīvesvietā jau kopš brīža, kad šāds pakalpojums tika atļauts. “Cilvēki to izmanto, lielākoties iegādājoties medikamentus hronisku slimību ārstēšanai. Kopumā telefoniska recepšu medikamentu iegāde šobrīd ir gana specifisks, bet vajadzīgs pakalpojums. Kamēr normatīvie akti to ļaus, mēs, “Apotheka”, uzturēsim sistēmu un nodrošināsim šāda pakalpojuma pieejamību.

Mūsu sabiedrībā ir pietiekami daudz cilvēku, kuriem nepieciešami recepšu medikamenti un kuriem nav neviena, kas tos var sarūpēt.

Ja skatāmies ilgtermiņā, normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai būtu jābūt precīzāk definētai, piemēram, skaidra un droša klienta un farmaceita identifikācija, lai izvairītos no riskiem, ka kāds negodprātīgs pārdevējs rod iespēju uzdoties par kādas aptiekas farmaceitu. Tāpat esošajā sistēmā nav iespējams pilnībā izslēgt risku, ka pie pacientiem varētu nokļūt viltotas zāles,” viņš norāda.

Pie durvīm klauvē kurjers

Farmaceitam, pieņemot pasūtījumu attālināti, nākas atbildēt uz daudziem jautājumiem gan par medikamentu lietošanu, uzglabāšanu, iespējamo mijiedarbību un blaknēm, gan par imunitātes un vispārējā veselības stāvokļa stiprināšanu. Pasūtījums tiek veikts pa telefonu, bet piegāde notiek katru darba dienu visā Latvijas teritorijā. “Farmaceitam vispirms jāredz, kādas receptes pacientam ir izrakstītas, tādēļ viņam jānosauc savs vārds, uzvārds un personas kods, vēlāk arī piegādes adrese. Ja nepieciešamas kādas bezrecepšu zāles vai uztura bagātinātāji, arī tos var pievienot pasūtījumam.

Kurjeram, kurš piegādā zāles, līdzi ir terminālis, tādēļ visi norēķini notiek ar bankas norēķinu karti,” stāsta Vadims Brižaņs. Piegādes, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības laikā noteiktās piesardzības prasības, veic kurjeri, turklāt visā Latvijas teritorijā, taču pasūtījumus, kuros iekļauti arī narkotiskie vai psihotropie medikamenti, saskaņā ar Veselības ministrijas rīkojumu uz pacienta dzīvesvietu drīkst nogādāt tikai farmaceits vai viņa asistents. Saskaņā ar noteikumiem recepšu zāles var piegādāt arī brīvprātīgo organizācijas un biedrības pārstāvji vai aprūpētāji, kas sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus.

“Ārsti mēdz izrakstīt arī medikamentus, kuri kaut kādu iemeslu dēļ šajā brīdī nav pieejami, piemēram, gripas vakcīnas. Tad pacientam uz piegādi var nākties pagaidīt. Farmaceiti nereti arī sazinās ar ārstu, kurš izrakstījis medikamentus, lai vienotos par alternatīvas ārstēšanas iespējām līdz brīdim, kad pacientam nepieciešamie medikamenti atkal būs pieejami, “atklāj farmaceits.

Lai noskaidrotu, vai aptieka nodrošina medikamentu piegādi uz mājām, jāsazinās ar aptieku vai jāieskatās Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Covid-19 ziņas” teksta blokā “Zāļu piegāde uz mājām”, kur publicēts aptieku saraksts.

Jāņem vērā, ka zāļu piegādes izmaksas katra aptieka nosaka pati. Piemēram, “BENU Aptieka” Rīgā, Ventspilī, Cēsīs, Jelgavā, Cesvainē un Rēzeknē maksu par zāļu piegādi piemēro atkarībā no piegādes attāluma: no 0,50 līdz 10 eiro, “Euroaptiekai” un “Mēness aptiekai” tā visā Latvijā neatkarīgi no piegādes vietas ir 3 eiro, bet “Latvijas aptiekai” – no 2,60 līdz 3,30 eiro.

“Latvijas aptiekas” tirdzniecības direktore Alla Čudovska norāda: “Neskatoties uz to, ka šo pakalpojumu esam organizējuši, klienti neizrāda par to interesi. Klienti vai viņu pārstāvji vēlas personīgi iegādāties recepšu medikamentus un saņemt farmaceita konsultāciju. Izskatās, ka šis pakalpojums tomēr nav aktuāls.”

Izdevīgs pakalpojums

Ilona (63) no Rīgas: “Jau ilgāku laiku bezrecepšu zāles, kuras man jālieto regulāri kuņģa skābes līmeņa samazināšanai, kā arī pretalerģijas līdzekļus pirku interneta aptiekā – gan zemāku cenu, gan bezmaksas piegādes dēļ. Turklāt šajā aptiekā var nopirkt arī veterinārās zāles un barību mājdzīvniekiem – man mājās ir divi kaķi.

Diemžēl pēc kompensējamiem medikamentiem sirdsdarbības un asinsspiediena normalizēšanai bija jāiet pašai vai jālūdz tos izņemt dēlam, kura vārdu esmu norādījusi e-veselības portālā. Jaunā kārtība ir izdevīga, jo visas recepšu un bezrecepšu zāles kurjers tagad pieved tieši pie mājas durvīm. Pat ja par piegādi jāmaksā divi trīs eiro, arī tad tas ir izdevīgi, rēķinot ceļa izdevumus līdz aptiekai ar sabiedrisko transportu.”