Foto: Karīna Miezāja

Satiksmes ierobežojumi Rīgā Starptautiskās Krimas platformas parlamentārā samita laikā







Saistībā ar Starptautiskās Krimas platformas parlamentārā samita norisi Rīgā tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana vairākās vietās pilsētā, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.

No šodienas plkst.7 līdz 26.oktobra plkst.13 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Elizabetes ielas kreisajā pusē, posmā no Baznīcas ielas līdz Brīvības ielai, Baznīcas ielas abās pusēs, posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai, kā arī Raiņa bulvāra posmā no ēkas Raiņa bulvārī 4 līdz Reimersa ielai.

Tāpat no šodienas plkst.7 līdz 24.oktobra plkst.20 ierobežojumi noteikti Dzirnavu ielas kreisajā pusē, posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai, bet 23.oktobrī no plkst.7 līdz plkst.21 – Pils laukumā un Pils laukuma abās pusēs, posmā no Torņa ielas līdz Mazajai Pils ielai.

Aizliegts apstāties un stāvēt 23.oktobrī no plkst.7 līdz plkst.21 būs Kaļķu ielas abās pusēs, posmā no Rātslaukuma līdz 11.novembra krastmalai, bet no plkst.7 līdz plkst.14 – Jaunielas abās pusēs, posmā no Doma laukuma līdz Maisa ielai.

No šodienas plkst.20 līdz 24.oktobra plkst.20 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Baznīcas ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai.

Kā arī no šodienas līdz 26.oktobrim nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu, gājēju, elektroskrejriteņu, velorikšu un velosipēdu satiksme pie ēkām Raiņa bulvārī 5/6, pie ēkas Jēkaba ielā 11, Elizabetes ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Brīvības ielai, Dzirnavu ielas posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Skolas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, Pils laukumā un pie ēkas Pils laukumā 3, pie ēkas Kalpaka bulvārī 3, kā arī Rātslaukumā un Latviešu strēlnieku laukumā.

No šodienas plkst.7 līdz 26.oktobra plkst.13 Elizabetes ielas un Brīvības bulvāra krustojumā, kā arī 23.oktobrī no plkst.7 līdz plkst.21 11.novembra krastmalā pie Grēcinieku ielas tiks slēgtas arī mikromobilitātes rīku novietošanas zonas.

Tostarp no šodienas plkst.7 līdz 26.oktobra plkst.13 tiks aizliegta koplietošanas mikromobilitātes rīku novietošana stāvēšanai Baznīcas ielas abās pusēs, posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai, Brīvības ielas abās pusēs, posmā no Brīvības bulvāra līdz Dzirnavu ielai, Dzirnavu ielas abās pusēs, posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai, Elizabetes ielas abās pusēs, posmā no Skolas ielas līdz Brīvības ielai, kā arī Elizabetes ielas piebraucamajā ceļā un pie ēkas Elizabetes ielā 55.

Sabiedriskā transporta un gājēju satiksme pie delegāciju pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.

Jau ziņots, ka starptautiskās Krimas platformas trešais parlamentārais samits Rīgā 24.oktobrī pulcēs delegācijas no aptuveni 40 pasaules valstīm.

Samitu rīko Saeima kopā ar Ukrainas parlamentu, lai vairotu starptautiskās sabiedrības izpratni un atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās. Tā mērķis ir izcelt Krievijas agresijas globālo ietekmi un turpināt starptautiski izgaismot agresora pastrādātos noziegumus.