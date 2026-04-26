ŠAUSMINOŠS VIDEO. Atrakciju parkā Spānijā pārtrūkst trose un ievaino četrus cilvēkus, tostarp bērnus

16:55, 26. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Spānijā, Seviļā, nedēļas nogalē noticis satraucošs negadījums vietējā gadatirgū “Feria de Abril”, kur populārajā katapultas jeb “sling-shot” tipa atrakcijā pārtrūka viena no trosēm. Incidents noticis brīdī, kad atrakcija bija kustībā – viena no trosēm pēkšņi pārtrūka, izraisot bīstamu situāciju gan brauciena dalībniekiem, gan apkārtējiem, vēsta ārzemju mediji.

Spāņu mediji ziņo, ka negadījumā cietuši četri cilvēki, tostarp divi bērni, kuri atradās kapsulā, kas ar lielu ātrumu tika izšauta gaisā. Pēc troses pārrāvuma kapsula zaudēja stabilitāti un triecās pret konstrukciju, radot ievainojumus. Vēl divi cilvēki cietuši uz zemes, iespējams, no krītošām detaļām vai atlūzām.

Notikuma vietā ātri ieradās neatliekamās palīdzības dienesti, un cietušie tika nogādāti medicīnas iestādēs. Sākotnējā informācija liecina, ka traumas lielākoties nav dzīvībai bīstamas, taču incidents izraisījis lielu satraukumu. Aculiecinieki apraksta paniku un haosu, jo negadījums noticis cilvēku pārpildītā gadatirgū.

Pēc incidenta atrakcija nekavējoties slēgta, un atbildīgās iestādes uzsākušas izmeklēšanu, lai noskaidrotu tehniskās kļūmes cēloņus un izvērtētu drošības prasību ievērošanu.

