Šī valsts meklē 55 000 darbinieku ar algu līdz pat 7000 eiro: nepieciešami elektriķi un autovadītāji
Tradicionālie darba migrācijas virzieni uz Eiropu zaudē savu nozīmi. Miljoniem cilvēku, kuri vēlas veidot karjeru Eiropā, 2026. gadā uzmanība pārorientējas — ja līdz šim galvenie galamērķi bija Vācija un Nīderlande, tad tagad arvien pievilcīgāka kļūst Īrija. Šī salu valsts, ko nereti dēvē par “Eiropas Silīcija ieleju”, strauji paplašina darba tirgu, lai kompensētu darbinieku trūkumu.
Kā ziņo ārvalstu prese, Īrijas varasiestādes jau publicējušas vakances starptautiskajās atlases platformās — plānots, ka aptuveni 55 000 ārvalstnieku varēs iegūt gan darba atļauju, gan uzturēšanās tiesības. Atsevišķās nozarēs atalgojums var sasniegt pat 7000 eiro mēnesī.
Īrijā atrodas Eiropas galvenie biroji tādiem tehnoloģiju milžiem kā Google, Apple, Meta un Microsoft. Straujā ekonomikas izaugsme ir radījusi situāciju, kurā darba tirgus nespēj nodrošināt pietiekamu darbinieku skaitu — trūkst speciālistu ne tikai IT jomā, bet arī būvniecībā, veselības aprūpē, loģistikā un pakalpojumu sektorā. Lai risinātu šo problēmu, valdība paplašinājusi pieprasīto profesiju sarakstu un vienkāršojusi vīzu izsniegšanas procesu kvalificētiem darbiniekiem, tostarp no valstīm ārpus Eiropas Savienības.
Kādas algas tiek piedāvātas?
Tehnoloģiju nozarē programmētājiem un kiberdrošības speciālistiem sākuma alga svārstās no 6000 līdz 7500 eiro mēnesī.
Veselības aprūpē īpaši pieprasītas ir medmāsas un ārsti — viņu ienākumi var pārsniegt 7000 eiro mēnesī, turklāt bieži tiek piedāvātas arī dažādas piemaksas un bonusi.
Būvniecībā un inženierijā atalgojums arī ir augsts: būvdarbu vadītāji un elektrotehnikas inženieri parasti nopelna no 5000 līdz 6500 eiro mēnesī. Savukārt metinātāji, santehniķi un kravas automašīnu vadītāji var rēķināties ar 3500–4500 eiro mēnesī.
Nosacījumi darba iegūšanai
Svarīgākais solis, lai iegūtu darbu, ir saņemt oficiālu darba piedāvājumu no Īrijas uzņēmuma. Pēc tā saņemšanas darba atļaujas noformēšana un nodarbinātības process kļūst daudz ātrāks un vienkāršāks.
Ļoti svarīgas ir angļu valodas zināšanas — pat ja oficiāls valodas tests ne vienmēr ir obligāts, kandidātiem jāspēj piedalīties darba intervijās angļu valodā. Tāpat būtiska priekšrocība ir starptautiski atzīta kvalifikācija vai diploms.
Nepieciešamie dokumenti parasti ietver derīgu pasi, apstiprinātu darba līgumu, CV, diplomus vai profesionālos sertifikātus, kā arī izziņu par sodāmības neesamību.
Tiem, kuri uzreiz nesaņem darba piedāvājumu, Īrija piedāvā alternatīvu — Stamp 2 vīzu. Tā ļauj iestāties valodu skolā un piedalīties programmā “Work and Study”, kas ilgst aptuveni 25 nedēļas. Šajā laikā studenti drīkst legāli strādāt līdz 20 stundām nedēļā, lai segtu dzīvošanas izmaksas, un paralēli meklēt pastāvīgu darbu, lai vēlāk pārietu uz Stamp 1 vai Stamp 4 darba atļauju.