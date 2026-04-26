Foto: Threads

FOTO, VIDEO. “Visiem jāevakuējas, bet operatoriem ne?” Vien pāris stundas pēc apšaudes Trampa pasākumā daudzi to sauc par iestudētu cirku 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
15:28, 26. aprīlis 2026
Kokteilis Apbrīno

Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā sestdienas vakarā noticis iespējams atentāta mēģinājums pret ASV prezidentu Donaldu Trampu.

Kokteilis
Dārzs
Lasīt citas ziņas

Tramps nav cietis, un saskaņā ar sākotnējām ziņām arī citu cietušo starp vakariņu dalībniekiem nav.

Varasiestādes ziņo, ka pie svinību zāles Vašingtonas viesnīcā “Hilton”, kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis ap plkst. 20.30 (plkst. 3.30 pēc Latvijas laika) centies izlauzties caur apsargiem un atklājis uguni. Televīzijas kanāla CNN žurnālists vēsta, ka dzirdējis vairākus šāvienus. Viena no lodēm trāpījusi Drošības dienesta virsniekam, taču to paglābusi bruņuveste.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dārzs
Līdzko atskanējis troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre Melānija Trampa, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas izvestas no zāles. Citi viesi meklējuši patvērumu zem galdiem.

Tomēr neilgi pēc incidenta sociālajos tīklos sāka izplatīties dažādi video un aculiecinieku ieraksti, kas radījuši šaubas par notikušā autentiskumu.

Daļa lietotāju apgalvo, ka redzētais izskatījies “pārāk iestudēts”, un kritizē drošības dienestu rīcību.

Kāds lietotājs raksta: “Es nekad dzīvē neesmu tik ļoti smējies… likās, ka tas ir joks vai skečs.”

Apsaude Baltā nama pasākumā

Cits piebilst: “Tas bija tik lēni, ka iespējamais šāvējs būtu varējis izdarīt vēl vairākus šāvienus.”

Vairāki komentētāji pievērš uzmanību arī video redzamajam operatoram: “Kurš to filmē? Un kāpēc viņam ļāva vienkārši stāvēt tur?”

Savukārt cits lietotājs ironizē: “Visiem lika palikt zemu, izņemot kameru operatoru — viņu it kā neviens nepamana.”

Daži ieraksti ir vēl kategoriskāki: “Viss šis izskatās iestudēts. Tā kā slikti nospēlēta izrāde.”

Un vēl: “Vai nu drošības dienesti ir pilnīgi amatieri, vai arī tas viss ir safabricēts.”

Tikmēr citi mēģina atspēkot šīs teorijas, norādot uz stingrajiem drošības pasākumiem šāda līmeņa pasākumos: “Drošība šeit parasti ir ļoti augstā līmenī — ar pārbaudēm, detektoriem un kontrolētu piekļuvi. Nav iespējams vienkārši ienest ieroci.”

View on Threads

Oficiālas iestādes pagaidām plašākus komentārus par incidenta detaļām nav sniegušas, un notikušā apstākļi joprojām tiek skaidroti. Tikmēr sociālajos tīklos diskusijas turpinās, atspoguļojot sabiedrības sašķeltību starp tiem, kas notikušo uzskata par reālu apdraudējumu, un tiem, kuri saskata tajā iespējamu inscenējumu.

Tālāk vairāki komentāri angļu valodā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.