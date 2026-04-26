Foto: zeuss/scanpix/leta

Pēc Orbāna sakāves – panika elitē? Oligarhi izved ģimenes un izņem no Ungārijas miljardus 0

16:13, 26. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Orbāna oligarhi izved ģimenes no Ungārijas un izņem desmitiem miljardu – Pēters Maģars nācis klajā ar steidzamu paziņojumu. Pēc Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna sakāves vēlēšanās ar viņu saistītie oligarhi plāno pamest valsti, izved ģimenes un izņem naudu.

Ungārijas oligarhi, kas saistīti ar aizejošo premjerministru Viktoru Orbānu, izņem no valsts desmitiem miljardu forintu (Ungārijas valūta) un gatavojas pamest tās teritoriju. Par to sociālajā tīklā “X” paziņojis partijas “Tisza” līderis un nākamais valdības vadītājs Maģars.

Pēc politiķa teiktā, oligarhi novirza finanšu līdzekļus uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, ASV, Urugvaju un citām attālām valstīm. Maģars norādīja, ka, pēc viņa rīcībā esošās informācijas, Ungārijas Nacionālā nodokļu un muitas pārvalde (NAV) ir apturējusi vairākus lielus pārskaitījumus, kas saistīti ar premjera biroja vadītāja Antalas Rogana apkārtni. Šie darījumi iesaldēti aizdomu par naudas atmazgāšanu dēļ.

“Tisza” līderis aicināja valsts tiesībsargājošās iestādes līdz jaunās valdības izveidei “aizturēt noziedzniekus, kuri nodarījuši Ungārijas tautai zaudējumus tūkstošiem miljardu forintu apmērā, un nepieļaut viņu aizbēgšanu uz valstīm, no kurām nav iespējama izdošana”.

“Tāpat man zināms, ka ar Orbānu saistītie oligarhi sākuši pārdot televīzijas kanālu TV2 un citus mediju aktīvus par cenām, kas zemākas par tirgus vērtību, tostarp ar Roganu saistīto propagandas flagmani – uzņēmumu ‘Lounge Event Kft’,” piebilda Maģars, aicinot atbildīgos investorus atturēties no šo aktīvu iegādes.

Pēc politiķa teiktā, vairākas oligarhu ģimenes jau pametušas Ungāriju, bet citas tam gatavojas, izņemot bērnus no skolām un organizējot apsardzi.

