"Vai uzņēmums optimizē paku piegādi?" Ieva neizpratnē par "Omniva" piegādēm – vai vainojamas degvielas cenas?
Degviela mūsdienās ir nepieciešama teju visās jomās – ne tikai, lai pārvietotos ar automašīnu, bet arī, lai nodrošinātu dažādus pakalpojumus, pie kuriem esam pieraduši ikdienā. Tā ir būtiska arī kurjeriem, kas piegādā mūsu paciņas un sūtījumus, nodrošinot ātru un ērtu loģistiku.
LA.LV lasītāja vērsusies redakcijā ar jautājumu – vai tas, ka viņas sūtījums, kas parasti galamērķī nonāca vienas dienas laikā, tagad aizņem trīs dienas, varētu būt saistīts ar uzņēmuma mēģinājumiem optimizēt izmaksas pieaugošo degvielas cenu dēļ?
“Iepriekš mani Omniva sūtījumi nonāca Daugavpilī jau nākamajā dienā, tagad paredzamais piegādes datums, izsūtot paku, ir piektdiena. Vai degvielas sadārdzinājuma dēļ uzņēmums optimizē paku piegādi, un jārēķinās, ka sūtījumi galā nenonāks tikpat ātri, cik iepriekš?” jautā Ieva.
Lai noskaidrotu, vai izmaiņas piegādes laikā ir saistītas ar degvielas sadārdzinājumu, vērsāmies “Omniva” uzņēmumā.
Piegādes procesi nav mainīti
“Omniva Grupa” Komunikācijas vadītājs Latvijā un starptautiski skaidro: “Lai varētu precīzi komentēt konkrēto situāciju mums būtu nepieciešams zināt, par kuru tieši sūtījumu ir runa. Tomēr kopumā degvielas cenu svārstības Omniva piegādes ātrumu nav ietekmējušas – mūsu piegādes procesi nav mainīti, un gandrīz visas piegādes uz pakomātiem Latvijā notiek jau nākamajā dienā pēc sūtījuma nodošanas piegādei. Piegādes laiku var ietekmēt arī citi apstākļi, piemēram, tas, kad interneta veikals nodod sūtījumu mums piegādes veikšanai u.c.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!