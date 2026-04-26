Apsaude Baltā nama pasākumā

FOTO, VIDEO. Noskaidrots, kāds bija šāvēja mērķis! Jaunas detaļas par Trampa vakariņās notikušo 0

Pievieno LA.LV
LETA
16:21, 26. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Bruņotais vīrietis, kas sestdien mēģināja ielauzties viesnīcas “Hilton” zālē Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā, domājams, vēlējās uzbrukt ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas locekļiem, svētdien paziņojis ģenerālprokurora amata izpildītājs Tods Blānšs.

Kokteilis
Dārzs
Lasīt citas ziņas

Varasiestādes uzskata, ka šāvējs ar vilcienu no Kalifornijas devies uz Čikāgu un pēc tam uz Vašingtonu, kur pierakstījies viesnīcā “Hilton”, pavēstīja Blānšs.

Tiesībsargāšanas iestāžu amatpersonas, kas izpētījušas aizturētā elektroniskās ierīces, konstatējušas, ka viņa mērķis, domājams, bijuši Trampa administrācijas locekļi, kas piedalījās vakariņās, tai skaitā, visticamāk, arī pats prezidents, piebilda ģenerālprokurora amata izpildītājs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kā ziņots, pie svinību zāles Vašingtonas viesnīcā “Hilton”, kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis sestdien ap plkst. 20.30 (plkst. 3.30 pēc Latvijas laika) centās izlauzties caur apsargiem un atklāja uguni. Viena no lodēm trāpīja Drošības dienesta virsniekam, taču to paglāba bruņuveste.

Līdzko atskanēja troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre Melānija Trampa, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas tika izvestas no zāles, kamēr citi viesi meklēja patvērumu zem galdiem.

Lai gan oficiālas informācijas pagaidām nav, mediji vēsta, ka aizturētais šāvējs esot 31 gadu vecais Kols Tomass Alens no Toransas Kalifornijā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.