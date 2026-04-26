FOTO, VIDEO. Noskaidrots, kāds bija šāvēja mērķis! Jaunas detaļas par Trampa vakariņās notikušo
Bruņotais vīrietis, kas sestdien mēģināja ielauzties viesnīcas “Hilton” zālē Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā, domājams, vēlējās uzbrukt ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas locekļiem, svētdien paziņojis ģenerālprokurora amata izpildītājs Tods Blānšs.
Varasiestādes uzskata, ka šāvējs ar vilcienu no Kalifornijas devies uz Čikāgu un pēc tam uz Vašingtonu, kur pierakstījies viesnīcā “Hilton”, pavēstīja Blānšs.
Tiesībsargāšanas iestāžu amatpersonas, kas izpētījušas aizturētā elektroniskās ierīces, konstatējušas, ka viņa mērķis, domājams, bijuši Trampa administrācijas locekļi, kas piedalījās vakariņās, tai skaitā, visticamāk, arī pats prezidents, piebilda ģenerālprokurora amata izpildītājs.
Kā ziņots, pie svinību zāles Vašingtonas viesnīcā “Hilton”, kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis sestdien ap plkst. 20.30 (plkst. 3.30 pēc Latvijas laika) centās izlauzties caur apsargiem un atklāja uguni. Viena no lodēm trāpīja Drošības dienesta virsniekam, taču to paglāba bruņuveste.
Līdzko atskanēja troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre Melānija Trampa, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas tika izvestas no zāles, kamēr citi viesi meklēja patvērumu zem galdiem.
Lai gan oficiālas informācijas pagaidām nav, mediji vēsta, ka aizturētais šāvējs esot 31 gadu vecais Kols Tomass Alens no Toransas Kalifornijā.