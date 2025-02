Foto: ekrānuzņēmums no Dailymail.com

Šausmu brīvdienas Taizemē: Mani aplaupīja, piekāva policija, saslēdza rokudzelžos un atstāja gulēt savā urīna peļķē Ieteikt







Britu tūrista sapņu atvaļinājums Taizemē pārvērtās par dzīvu murgu pēc dīvainu notikumu virknes, kas noveda pie viņa piekaušanas, divkārtējas ieslodzīšanas un visu mantu zaudēšanas – tikai par nejaušu ieejas zīmes bojāšanu, raksta Dailymail.com.

55 gadus vecais Endrjū Hopkinss bija apmeties Airbnb naktsmītnē saulainajā Patajā, kad nolēma doties vēlā vakara pastaigā pa apkārtni.

Taču šī pastaiga izvērtās par šausminošu pārbaudījumu, kas turpinājās arī pēc viņa atgriešanās Apvienotajā Karalistē un vajāja viņu vēl vairākus mēnešus.

Sarunā Endrjū atcerējās šausmas, ko piedzīvoja savā Dienvidaustrumāzijas “atvaļinājumā no elles”, pēc tam, kad pagājušajā nedēļā tika publicēts video, kurā viņš redzams saslēgts rokudzelžos savā cietuma kamerā.

Kad Endrjū devās ārā no sava dzīvokļa, viņš nejauši ietriecās kaimiņu rezidences ieejas zīmē, to bojājot. Ņemot vērā to, ka viņš sver 133 kilogramus, vīrietis atzina, ka sabojājis zīmi, taču viņam nebija ne jausmas, ka šis nevainīgais negadījums novedīs pie smagām sekām.

Pirms Endrjū paspēja apdomāt notikušo, pie viņa pienāca divi saniknoti apsargi, kas sāka kliegt uz viņu tajiešu valodā. Nesaprazdams, ko viņi saka, viņš parādīja universālo samierināšanās žestu, atvainojās un pat piedāvāja segt nodarītos zaudējumus. Bet ar to nepietika.