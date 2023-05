Serbijā jau nākamā traģēdija: vīrietis no braucoša auto nošāvis vismaz astoņus cilvēkus

Serbijā vīrietis no braucošas automašīnas ceturtdienas vakarā nošāvis vismaz astoņus cilvēkus un 14 ievainojis, ziņo Serbijas mediji.

Aizdomās turamais ir notverts, paziņoja policija.

Serbijā šīs ir otrā masu apšaude pēdējo divu dienu laikā. Jau ziņots, ka Belgradā 13 gadus vecs pusaudzis trešdien skolā nošāva astoņus bērnus un skolas sargu.

Policija paziņoja, ka aizdomās turamais notverts šorīt netālu no Kragujevacas, kas atrodas aptuveni 100 kilometrus uz dienvidiem no Belgradas.

Šāvēju visu nakti meklēja simtiem policistu, norobežojot plašu apgabalu uz dienvidiem no Belgradas.

Apšaude notika ceturtdienas vakarā trīs ciematos netālu no Mladenovacas, kas atrodas 50 kilometrus uz dienvidiem no galvaspilsētas.

Serbijas iekšlietu ministrs Bratislavs Gašičs šo uzbrukumu nodēvēja par teroraktu.

Reaģējot uz skolā notikušo apšaudi, varasiestādes ceturtdien sāka pastiprināt ieroču kontroli, un policija mudināja pilsoņus ieslēgt ieročus un nepieļaut, ka tie nonāk bērnu rokās. Valdība noteica divu gadu moratoriju īsstobra ieročiem, stingrāku kontroli pār šautuvēm un cilvēkiem, kuriem pieder ieroči, kā arī stingrākus sodus cilvēkiem, kuri ļauj nepilngadīgajiem piekļūt ieročiem.

Serbijā reģistrētam ieroča īpašniekam ir jābūt vecākam par 18 gadiem, jābūt veselam un viņam nedrīkst būt sodāmība. Ieroči jāglabā ieslēgti un atsevišķi no munīcijas.

Lai gan Serbija ir pārpildīta ar ieročiem, kas palikuši pāri no kariem pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, trešdien notikušā apšaude skolā bija pirmā kopš 2013.gada, kad kara veterāns nogalināja 13 cilvēkus kādā ciematā Serbijas vidienē.

