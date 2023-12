Sestdien Latvijā būs pārsvarā apmācies un dūmakains laiks, palaikam gaidāmi nelieli nokrišņi – sniegs, lietus un atkala, prognozē sinoptiķi.

Vairāk līs sestdienas vakarā. Vietām valstī sabiezēs migla. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš, sestdienas vakarā Kurzemes rietumu piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 19 metriem sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma no +4 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz -8 grādiem dažviet valsts austrumu daļā, kur pašķirsies mākoņi.

Rīgā naktī uz sestdienu brīžiem gaidāmi nelieli nokrišņi, dienā līņās un redzamību pasliktinās dūmaka, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem. Piektdienas vakarā gaidāms dažu grādu sals, naktī gaisa temperatūra paaugstināsies līdz nulle grādiem, sestdienas gaitā – līdz +3 grādiem.

Jau ziņots, ka šīs nedēļas nogalē siltākais laiks būs naktī uz svētdienu, kad maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +3 grādiem vietām valsts austrumos līdz +8 grādiem Kurzemē. Līdzīgs siltums saglabāsies nākamās nedēļas sākumā, otrdien gaisa temperatūra visā Latvijā var sasniegt +5..+9 grādus.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par gaidāmu augstu ūdens līmeni upēs visā valstī nākamnedēļ. Gaidāma zemāko vietu applūšana, atsevišķos upju posmos var veidoties ledus sastrēgumi un iespējams īpaši straujš ūdens līmeņa kāpums.

Tuvākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies un termometra stabiņš teju visā valsts teritorijā pakāpsies virs 0° atzīmes. Aicinām iedzīvotājiem būt piesardzīgiem, jo, iestājoties atkusnim, no netīrītajiem jumtiem gaidāma sniega un lāsteku krišana! ⚠️❄️💧 pic.twitter.com/UCt9M6YHDC

16.12. Mākoņains, palaikam sniegs, slapjš sniegs, kas pāries lietū. Ceļi būs slideni! Naktī un no rīta vietām migla. Mērens DR, R vējš, dienā jūras piekrastē brāzmās 15-17 m/s. Gaisa t. nakts sākumā -1…-6°, piekrastē -2…+3°, nakts gaitā t. paaugstināsies, dienā +1…+6°. pic.twitter.com/4q1NAnfz29

Šodien no Rīgas līča nākoši mākoņi vēl atnesīs stipru snigšanu galvaspilsētai un teritorijās ap to, galvenokārt austrumos, dienvidaustrumos no Rīgas. Zem sniega svara turpinās liekties un lūzt koki. Nokrišņu radars: https://t.co/3U9RYlVUwI

— Jānis Trallis (@meteozinas) December 15, 2023