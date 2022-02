Ārsta prakse 19. gs. vidū. Arhīva foto

Pirms 130 gadiem par medicīniskās palīdzības situāciju Jelgavā: Grūti nākas ārstam pienācīgi samaksāt







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 130 gadiem “Dienas Lapa” par medicīniskās palīdzības situāciju Jelgavā: “Šejienes publika jo sāpīgi sajūt to apstākli, ka mūsu pilsētā nav ārstu konsultācijas jeb sabiedrības.

Kaut gan šeit ne mazums ārstu, tomēr allaž atgadās brīži, kuros šī iestāde izrādās par nepieciešami vajadzīgu.

Cik daudzreiz, kad ārsta palīdzība steidzoši jāmeklē, jau nav noticis, ka nelaimējas neviena mājā atrast? It īpaši lauciniekiem, kuri dzīvo attāļu no pilsētas, daudzreiz rodas nepatikšanas, ārstu mājās neatrodot.

Daži laucinieki tikko zin atrast viena ārsta dzīvokli, kur nu vēl citus. Bet arī citādā ziņā ārstu sabiedrība darītu daudz laba un iemantotu daudz pateicīgas sirdis – un proti: honorāru ziņā. Mazturīgajiem ļaudīm ļoti grūti nākas ārstam pienācīgi samaksāt: kapeikas ikkatrs kaunās dot, mode to neatļauj, bet rubļus dot gan tikai retam būs iespējams. (..)

Gan tiesa, ka pilsēta algo ārstu, kurš lai sniegtu palīdzību nabagiem; bet cik grūti tādi pieejami, to zinās vislabāk tādi, kas jau reiz pie tāda ārsta bijuši. Tāds ārsts top dienu no dienas no slimniekiem, ar vārdu sakot, aplenkts – un ja nu vēl ievēro skābo ģīmi, kuru daudzreiz dabū redzēt, tad…

Cik daudz citādi būtu, ja pie mums pastāvētu ārstu sabiedrība, kura pret noteiktu mazu samaksu, piemēram 30 kap. kā tas Rīgā parasts, pasniegtu palīdzību!

Visās lielākās pilsētās ierīkotas tādas sabiedrības, Rīgā pastāv pat divas, vai tad Jelgavai, kurai vairāk nekā 30 000 iedzīvotāju, nebūtu reiz laiks pienācis arī tādu ārstu sabiedrību nodibināt?”