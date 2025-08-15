#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Lyudmila Mikhailovskaya/Shutterstock

Pārbaudīta recepte! Sīpolu marmelāde – ēd ar sieriem, aknu pastēti 0

Aiva Kalve / Latvijas Mediji
Mājas Receptes

Laiks sīpolu marmelādei! Pamēģini mūsu recepti!

Sastāvdaļas
• 6 sarkanie sīpoli
• 4 ēdamkarotes extra virgin olīveļļas
• 2 ēdamkarotes sviesta
• 4 ēdamkarotes sarkanvīna etiķa
• 4 ēdamkarotes cukura
• vai arī 150 g salda desertvīna (šerija, heresa vai madeiras)
• sāls

Pagatavošana.
Marmelādi vai ievārījumu vislabāk vārīt no sarkanajiem sīpoliem, jo tie ir maigāki, ar saldenāku garšu, turklāt tiem ir skaista krāsa.

Sīpolus sagriež paplānās pusripās. Katlā ar biezu dibenu ielej olīveļļu, pieliek sviestu. Kad sviests izkusis, liek sīpolus un sautē uz mazas liesmas. Kad sīpoli mīksti, pievieno cukuru, pielej sarkanvīna etiķi. Turpina sautēt sīpolus uz lēnas uguns, līdz šķidrums izgarojis un sīpoli mīksti.

Sarkano sīpolu marmelādei var pievienot sarkanu desertvīnu. Derēs šerijs, heress vai Madeiras vīns.

Marmelādi ēd ar sieriem, aknu pastēti.

No minētajām sastāvdaļām sanāks aptuveni divas puslitra burciņas.

