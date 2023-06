Foto: shutterstock.com

Divus cienījama vecuma sirmgalvjus rosina apsūdzēt par dzīvesbiedru mazmeitu un meitu seksuālu izmantošanu







Valsts policija rosinājusi prokuratūrai apsūdzēt divus nu jau 80 gadu slieksni pārkāpušus sirmgalvjus par dzīvesbiedru mazmeitu un meitu seksuālu izmantošanu.

2022.gada 30.jūlijā policijā sākts kriminālprocess, pamatojoties uz vienas no cietušām personām iesnieguma. Iesniegumu policijā viņu pamudināja uzrakstīt psihologs, kuru cietusī apmeklēja sakarā ar psiholoģiska rakstura problēmām, kuras bija radušās saistībā ar bērnībā pārdzīvoto seksuālo vardarbību, aģentūru LETA informēja policija.

Veicot izmeklēšanas darbības, likumsargi noskaidroja personu, kura veica seksuāla rakstura noziegumu attiecībā pret iesniedzēju.

1940.gadā dzimušais vīrietis tiek turēts aizdomās par vairākiem noziegumiem, proti, par dzimumsakariem ar 14 gadus vecu personu, kas notika 1992.gadā, par netiklām darbībām ar trim mazgadīgām personām, kas notika vairākkārt laika posmā no 1993.gada līdz 1999.gadam.

Vienu no cietušajām personām vīrietis vairākkārtīgi izvaroja laika posmā no 1993.gada līdz 1997.gadam. Kopumā par cietušām kriminālprocesā atzītas četras personas, no kurām jaunākajai nozieguma izdarīšanas brīdī bija vien četri gadi. Visas cietušās personas ir aizdomās turētā sievas mazmeitas.

Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija rosināja prokuratūru saukt aizdomās turēto vīrieti pie kriminālatbildības pēc tā laika Latvijas Kriminālkodeksa normām, proti, par mazgadīgas personas izvarošanu, dzimumsakariem ar personu, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu un netiklu darbību izdarīšanu ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu.

Tā laika Kriminālkodekss par mazgadīgas personas izvarošanu paredzēja brīvības atņemšanu līdz 15 gadiem, policijas kontrole līdz trim gadiem vai nāves sodu. Nāvessods gan Latvijā patlaban ir atcelts.

“Šis gadījums pierāda to, ka tik senus noziegumus ir iespējams izmeklēt un atklāt. Ir ļoti būtiski, ka cilvēki, kuri cietuši no seksuālas vardarbības, arī, ja tas bijis senā pagātnē, neklusē un ziņo par to. Tāpēc aicinām nebaidīties un vērsties policijā pēc palīdzības,” norāda Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1.biroja 3.nodaļas priekšnieka vietniece Marija Soldatova.

Savukārt otrais kriminālprocess, kas tika nosūtīts kriminālvajāšanai, policijā sākts 2022.gada 2.decembrī, pamatojoties uz psihologa iesniegumu, kurš, sniedzot cietušajai meitenei psiholoģiska rakstura pakalpojumus, uzzināja par seksuālo vardarbību pret meiteni no mātes 1942.gadā dzimušā drauga puses.

Izmeklējot notikušo, likumsargi noskaidroja aizdomās turēto personu, kura veica seksuāla rakstura darbības nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi ar mazgadīgu personu laikā no 2017. līdz 2020.gadam.

Tāpat iespējamais vainīgais 2019.gadā izgatavoja pornogrāfiska rakstura materiālus, iesaistot minēto mazgadīgo personu, un glabāja pornogrāfiska rakstura materiālus, kas satur bērnu pornogrāfiju. Nozieguma izdarīšanas brīdī cietusī persona bija sešus gadus veca.

Likumsargi veica kratīšanu aizdomās turētā dzīvesvietā un izņēma portatīvo datoru. Tajā atrada 383 bērnu pornogrāfiju saturošus failus, kuros redzama minētā mazgadīgā persona.

Tāpat izņemts mobilais telefons, kas piederēja aizdomās turētajam, kurā atrada 73 bērnu pornogrāfiju saturošus failus ar minēto cietušo mazgadīgo personu.

Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija kriminālvajāšanai nosūtīja kriminālprocesu par seksuālu vardarbību pret personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, pornogrāfiska rakstura materiālu glabāšanu un 16 gadu vecumu nesasniegušas personas iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā.

Par minētajām darbībām personai, ja tā tiks atzīta par vainīgu, var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku līdz 15 gadiem.