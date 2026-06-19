“Sitieni būs pastāvīgi!” Lavrovs pēc uzbrukuma Maskavai nāk klajā ar draudiem Ukrainai 0
Krievijas ārlietu ministrs licis noprast, ka okupanti turpinās uzbrukt mērķiem, no kuriem ir atkarīgas Ukrainas Bruņoto spēku kaujaspējas.
Pēc Ukrainas Bruņoto spēku 18. jūnija aviācijas triecieniem Maskavai, Maskavas apgabalam un naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņā Krievija cenšas atriebties Ukrainai.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka masveida triecieni Ukrainai tiks veikti pastāvīgi. Pēc Krievijas ārlietu resora vadītāja teiktā, triecieni tikšot vērsti pret mērķiem, no kuriem ir atkarīgas Ukrainas Bruņoto spēku kaujaspējas.
Vienlaikus jāatceras, ka Krievijas armija katru dienu uzbrūk Ukrainas civilajai infrastruktūrai, šos mērķus dēvējot par “militāriem”.
“Uzdevumu devis augstākais virspavēlnieks,” paziņoja Krievijas ārlietu ministrs.
Ukrainas Bruņoto spēku uzbrukuma rezultātā, izmantojot dažāda tipa dronus — FP-1, “Ļutij”, “Janvarj” — būtiski bojāts arī tirdzniecības centrs “Sadovod”. Pēc ugunsgrēka naftas pārstrādes rūpnīcā meteorologi prognozē, ka apgabala austrumos vēl vismaz 24 stundas gaidāmi nokrišņi ar naftas produktu piejaukumu.
Ar problēmām saskārās arī Maskavas apgabala lidostas, kopumā atceļot 527 reisus.
Ukrainas Bruņoto spēku dronu uzbrukums Maskavai un Piemaskavai kļuvis par lielāko visā kara laikā. Vietējās varasiestādes apgalvo, ka notriekti vismaz 200 droni.