Skandāls NBS: ilggadējais armijas pārtikas piegādātājs izkrāpis vairāk nekā 113 000 eiro un viltojis dokumentus







Ilggadējais armijas pārtikas piegādātājs – firma “Lanekss” – sodīta par krāpšanu, turklāt dokumenti viltoti ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) amatpersonas atbalstu, izkrāpjot lielus līdzekļus no karavīriem faktiski nepiegādātām pārtikas precēm, svētdien vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Liela mēroga zādzību Ādažu bāzē atklāja Militārā policija. Šī ēdnīca diendienā nodrošina ēdināšanu vairākiem tūkstošiem Latvijas un sabiedroto valstu karavīru. Krāpšanā bija iesaistīts ilggadējs pārtikas piegādātājs armijai firma “Lanekss”, kā arī NBS nodrošinājuma pavēlniecības 3.reģionālā(nodrošinājuma) centra (apgādes rotas pārtikas nodrošinājuma grupas pārtikas) noliktavas priekšniece Inga Kaminska.

Prokuratūras ieskatā zādzība notika, kad NBS amatpersona veica pasūtījumus no konkursā uzvarējušā “Lanekss”, norādot, kuras pārtikas preces ir jāatved uz bāzi, un kurus produktus pavadzīmēs jāieraksta fiktīvi, kā it kā piegādātus. Dokumenti ar nepatieso informāciju par daudz lielāku produktu daudzumu tika iesniegti NBS grāmatvedībā apmaksai. Gada laikā šādi no NBS izkrāpti vairāk nekā 113 519 eiro.

Prokurore Gunta Vaikule raidījumam pauda, ka gada laikā notikušas ap 170 šādas epizodes ar trim preču grupām. Prokuratūrā norāda, ka šāda shēma ilgstoši varēja darboties, jo NBS nebija pietiekamas kontroles. Viena amatpersona Ādažu militārajā bāzē bija gan pārtikas noliktavas priekšniece, gan arī atbildīgā persona par līguma izpildi.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datu bāze liecina, ka NBS Kaminska kā speciāliste strādāja jau no 2003.gada. Viņu prokuratūra apsūdz par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, dokumentu viltošanu un krāpšanu mantkārīgā nolūkā grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Par krāpšanu, kas ir sevišķi smags noziegums, NBS nu jau bijušajai amatpersonai draud divu līdz 10 gadu ilgs cietumsods. “Nekā personīga” zināms, ka apsūdzības uzrādītas arī divām SIA “Lanekss” personām. Viena no tām ir uzņēmuma valdes locekle un vienīgā īpašniece Ņina Siliņa.

Abas uzņēmuma personas vainu atzinušas un piekritušas vienošanās procesa piemērošanai un kaitējuma atlīdzināšanai. 2024.gada 28.decembrī Rīgas rajona tiesā apstiprināta “Lanekss” pārstāvju vienošanās ar prokuratūru, savukārt šonedēļ spriedums stājies spēkā. Abas uzņēmuma personas sodītas ar trīs gadu brīvības atņemšanu nosacīti un naudas sodu 49 000 eiro.

Tāpat SIA “Lanekss” piemērots 101 500 eiro liels piespiedu ietekmēšanas. Savukārt par labu cietušajam abas personas arī nomaksājušas materiālā kaitējumu kompensāciju – 100 658 eiro.

Kaminska vainu neatzīst un tiesāsies.

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš raidījumam nespēja atbildēt, vai aizsardzības resoram aizvien spēkā līgums ar minēto uzņēmumu par pārtikas piegādēm. “Pagājušajā vasarā no jauna organizētajā konkursā tajā, kas ir vinnējušas, šajā sarakstā “Lanekss” neredzu,” teica amatpersona.

Pērn vasarā noslēdzās jaunais NBS pārtikas iepirkums – Ādažu militārajai bāzē pārtikai turpmākajos četros gados plānots tērēt 39 837 216 eiro. Pasūtījumu ieguvuši 12 uzņēmumi: SIA “Sanitex”, SIA “Valks”, SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, AS Latgales piens”, SIA “Bidfood Latvia”, SIA “Rodans”, SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, SIA “Romiga”, piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Straupe”, SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne”, AS “Latvijas Maiznieks” un SIA “Fazer Latvija”.

NBS raidījumam skaidroja, ka pēc atklātās zādzības Ādažos pasūtījumu pieņemšanā tagad esot ieviests “četru acu” princips, lai kontrolētu produktu pieņemšanu un pavadzīmju apriti. Saskaņā ar portālā “Firmas.lv” pieejamo informāciju SIA “Lanekss” dibināta 2001.gadā un tās pamatkapitāls ir 2840 eiro. Uzņēmums pieder Ņinai Siliņai. Tas 2023.gadā apgrozīja 5,26 miljonus eiro, gadu noslēdzot ar 0,73 miljonu eiro peļņu. Dati par uzņēmuma darbību pērn vēl nav pieejami.