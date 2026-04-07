Tukši dzīvokļi kļuvuši par kapsētām? Ķīnā modē nācis kāds visai biedējošs trends
Ķīna šobrīd ievieš likumu, kas aizliedz cilvēkiem glabāt savu mirušo radinieku pelnus tukšos augstceltņu dzīvokļos, lai tādejādi izvairītos no arvien augstākiem izdevumiem par arvien dārgākajām kapu vietām.
Kapa vietas Ķīnā tiek iznomātas tikai uz 20 gadiem, savukārt dzīvojamajiem īpašumiem ir valdības garantētas 70 gadu lietošanas tiesības. Tāpēc daudzi ķīnieši tagad uzskata, ka dzīvoklis ir izdevīgāka investīcija mirušo radinieku pelnu glabāšanai nekā kapsēta, par šo tēmu plašāk vēstīts vietnē The Guardian.
Jaunais bēru pārvaldības likums Ķīnā aizliegs izmantot “dzīvojamos mājokļus kremēto mirstīgo atlieku glabāšanai”, kā arī aizliegs līķu apbedīšanu vai kapu ierīkošanu ārpus publiskajām kapsētām.
Likums stājas spēkā 31. martā, tieši pirms svētdien gaidāmā tradicionālā ķīniešu kapu tīrīšanas un senču piemiņas festivāla.
Prakse glabāt mirušo pelnus dzīvokļos, ko dēvē par “guhui fang” jeb “pelnu dzīvokļiem”, izplatījusies urbanizācijas un strauji novecojošās sabiedrības dēļ. Lielajās pilsētās pieaug cenas par ierobežoto skaitu kapu vietu.
Ķīna piedzīvo vienu no pasaulē ātrāk augošajām novecojošajām sabiedrībām. 2025. gadā valstī reģistrēti 11,3 miljoni nāves gadījumu – salīdzinājumā ar 9,8 miljoniem 2015. gadā, un tas ir ievērojami vairāk nekā 7,9 miljoni dzimušo tajā pašā gadā.
Saskaroties ar pieaugošo apbedījumu skaitu un ierobežoto zemes resursu, lielpilsētu (piemēram, Šanhajas) varas iestādes subsidē “ekoloģiskas apbedīšanas metodes”, tostarp kremēto atlieku “dziļzemes apbedīšanu” vai izkaisīšanu jūrā. 2025 gadā Šanhajā jūrā izkaisīto pelnu skaits sasniedza rekordlielu skaitu – pirmo reizi pārsniedza 10 000 gadījumu.
Tukši dzīvokļi tagad bieži tur tiek pārvērsti par rituālu zāli – tajā iekārto senču altārus ar svecēm, sarkanām lampiņām un urnām, kas izvietotas pa paaudzēm.
Ar jauno likumu saistītā mirkļbirka Weibo platformā (Ķīnas analogs Twitter/X) ir savākusi vairāk nekā 7 miljonus skatījumu. Lietotāji izsaka skepticisms par likumu: Kurš tad ies pārbaudīt? Vai viņi plāno uzlikt GPS izsekotāju katrai urnai?