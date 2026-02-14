Slaidiņš par krievu ģenerāļa slepkavības niansēm: Ko viņš var noslepkavot? Izskatās pēc diži nelaimīga pensionāra 0

LA.LV
16:45, 14. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) paziņojis, ka atentātā pret Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) priekšnieka vietnieku ģenerāli Vladimiru Aleksejevu esot iesaistīti Polijas izlūkdienesti.

Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kuras nākamnedēļ kā magnēti pievilks veiksmi
Kokteilis
“Nav saprotams, par ko!” Skatītāji komentē Atvaras uzvaru “Supernovā”, viedoklis ir arī Ainaram Mielavam
RAKSTA REDAKTORS
“Ārā taču tik lieli mīnusi!” Pauls neizpratnē, kāpēc šogad kurmji rok arī ziemā; izrādās – viņu dzīve ir interesantāka, nekā mums varētu šķist
Lasīt citas ziņas

Savā tīmekļa vietnē FSB apgalvo, ka abi aizdomās turamie esot atzinuši savu “vainu” un ka šāvēju ar Polijas izlūkdienestu palīdzību esot nolīgusi Ukraina. FSB arī apgalvo, ka šāvēja vervēšanā iesaistīts bijis viņa dēls, kas Polijas pilsonis un dzīvo Polijā.

Šāvējs esot ukraiņu izcelsmes Krievijas pilsonis un Ukrainas Drošības dienests (SBU) esot viņu savervējis pagājušā gada augustā, kad tas uzturējies Ternopiļā Ukrainas rietumos. Tad aplinkus ceļā viņš nogādāts Krievijā. Par Aleksejeva likvidēšanu viņam esot apsolīti 30 000 ASV dolāru.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mājas
Kaimiņš savā pagalmā uzstādījis kameru, daļēji pārredzot arī tavu īpašumu? Ko nu?
Šī ziema Rīgā ir pārspējusi pēdējo 40 gadu rekordu… Un vēl jau viss turpinās!
Krimināls
VIDEO. Baisi skati no avārijas uz Ķekavas apvedceļa, vairāki cilvēki slimnīcā, satiksme tik drīz atjaunota netiks

Kā TV24 radiījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” par šo faktu izteicās Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks: “Ko viņš var noslepkavot? viņš izskatās pēc diži nelaimīga pensionāra – liecinieks izskatās tāds pats! Ja tas būtu profesionāls darbs, tad ģenerālis būtu Kobzona koncerta goda ložā!”

Parasti visas operācijas, ko plānojusi un rōkojusi Ukraina, tās beidzas ar visiem zināmu rezultātu, atgādina Slaidiņš.

Pievienotajā vixdeo skatieties plašāku stāstījumu par šīs lietas niansēm, kas ir mazāk zināmas, saka Slaidiņš: “Tur parādās arī kāda tante, tur viss ir diezgan interesanti – pastāv trīs versijas.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Gatavojies Kijiva un ne tikai! Krievija tuvākajās dienās “gatavo ko īpašu”
Kremļa pavēle iešāvusi “pati sev kājā” – frontē iestājusies katastrofa; izmisumā pat militāristi
Krievijas elite klusās pārbailēs gaida glābēju “no ārpuses”; cerības uz drosmīgo Prigožinu izplēnēja
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.