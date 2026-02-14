Slaidiņš par krievu ģenerāļa slepkavības niansēm: Ko viņš var noslepkavot? Izskatās pēc diži nelaimīga pensionāra 0
Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) paziņojis, ka atentātā pret Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) priekšnieka vietnieku ģenerāli Vladimiru Aleksejevu esot iesaistīti Polijas izlūkdienesti.
Savā tīmekļa vietnē FSB apgalvo, ka abi aizdomās turamie esot atzinuši savu “vainu” un ka šāvēju ar Polijas izlūkdienestu palīdzību esot nolīgusi Ukraina. FSB arī apgalvo, ka šāvēja vervēšanā iesaistīts bijis viņa dēls, kas Polijas pilsonis un dzīvo Polijā.
Šāvējs esot ukraiņu izcelsmes Krievijas pilsonis un Ukrainas Drošības dienests (SBU) esot viņu savervējis pagājušā gada augustā, kad tas uzturējies Ternopiļā Ukrainas rietumos. Tad aplinkus ceļā viņš nogādāts Krievijā. Par Aleksejeva likvidēšanu viņam esot apsolīti 30 000 ASV dolāru.
Kā TV24 radiījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” par šo faktu izteicās Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks: “Ko viņš var noslepkavot? viņš izskatās pēc diži nelaimīga pensionāra – liecinieks izskatās tāds pats! Ja tas būtu profesionāls darbs, tad ģenerālis būtu Kobzona koncerta goda ložā!”
Parasti visas operācijas, ko plānojusi un rōkojusi Ukraina, tās beidzas ar visiem zināmu rezultātu, atgādina Slaidiņš.
Pievienotajā vixdeo skatieties plašāku stāstījumu par šīs lietas niansēm, kas ir mazāk zināmas, saka Slaidiņš: “Tur parādās arī kāda tante, tur viss ir diezgan interesanti – pastāv trīs versijas.”