Viņi iemīlas pa īstam… Mīlestības horoskops visām zodiaka zīmēm







Ir neiespējami sastapt divus vienādus cilvēkus. Mēs visi esam dažādi gan pēc rakstura, gan temperamenta, gan uzskatiem. Taisni vai jābrīnās, kā vispār pamanāmies apjaust un pieņemt cits cita dvēseles līkločus, kā spējam saprasties mīlas dzīvē, draudzībā, darījumu attiecībās. Tomēr, ja izpēta attiecību horoskopus, var panākt labu saprašanos, kas ietekmēs visas mūsu dzīves sfēras, arī to, kā attiecībās jūtamies. Te gan jāpiebilst, ka šie ir izklaides jeb popkultūras horoskopi, tos nevajag uzskatīt par simtprocentīgu patiesību. Tomēr der ielāgot iedvesmai.

AUNS

“Tam karstas liesmas kvēl, kur citiem sirds,” – lūk, precīzs atspoguļojums tam, kā uzvedas iemīlējies Auns. Viņš atver savu sirdi un izvērš otrādi, turklāt prot tik skaisti aplidot, ka nav iespējams viņam pretoties. Pēc dabas Auns ir īsts romantiķis. Vārdus vējā nemētā, visus solījumus noteikti izpilda. Tikai nekad nepakļausies, jo necieš pavēles un komandējošu toni.

VĒRSIS

Ja nu kāds ilgi meklē īstu mīlestību, tad tas ir Vērsis. Toties, ja reiz iemīlēsies, tad neklausīsies ne rados, ne draugos – viņš ir izdarījis savu izvēli, un punkts. Ģimene var simtiem reižu klāstīt, ka iecerētā/iecerētais viņam galīgi nav piemērots, bet Vērsis to visu laidīs gar ausīm. Šai zīmei labi saderēs ar tādu partneri, kam svarīgas ilglaicīgas, nopietnas attiecības.

DVĪŅI

Dvīņu noskaņojums mainās kā jūra paisumā un bēgumā. Vienubrīd viņi ir smaidīgi un maigi, bet jau pēc mirkļa neganti un īgni. Viņi tiecas pēc neatkarības dzīvē un arī laulībā. Attiecības ar Dvīņiem nebūs garlaicīgas vai vienveidīgas, taču bezierunu uzticību no viņiem gaidīt velti. Tas gan nenozīmē, ka viņi tendēti uz sānsoļiem, vienkārši viņiem vajadzīga kāda deva brīvības.

VĒZIS

Tik mīlasgudru cilvēku kā Vēzi otru neatrast. Viņš spēj apvienot jūtīgumu un maigumu ar racionalitāti un uzņēmību. Prot skaisti, gādīgi aplidot savu partneri, uztur sarunas par visdažādākajām tēmām. Starp citu, arī par sadzīvi un finansēm. Piemēram, kur abiem labāk pirkt mājokli. Mīl komfortu, mājas pavarda omulību un siltumu. Šīs attiecības var radīt drošības sajūtu.

LAUVA

Lauva savu dzīvi nespēj iedomāties bez mīlestības. Viņam svarīga harmonija tuvās attiecībās, taču iemīlas viņš ne reizi vien. Toties katru uzdzirksteļojušo romānu Lauva uzskata par vienreizīgu un neatkārtojamu! Partnerei/-im būs gan dāvanas, gan ziedi. Attiecības veidosies gludi, ja otra pusīte ļaus viņam būt par galveno un gozēties starmešu gaismā.

JAUNAVA

Jaunava reti velta uzmanību vieglprātīgiem sakariem. Viņai mīlestība lielākoties nozīmē draudzību un lietišķu savienību. Ja tā balstās uz stingriem pamatiem, tad var cerēt uz savstarpēju sapratni. Jaunava otrās pusītes dēļ gatava uz jebkādiem upuriem – viņa strādās trijos darbos, gādās dāvanas, vadās bērnus uz pulciņiem. Jaunava ir godīga un uzticama dzīvesbiedre/-s.

SVARI

Svari ilgi pētīs, neuzkrītoši aplidos, bet klusēs par savām jūtām. Bet, ja reiz būs iemīlējušies pa īstam, tad atklās visu emociju gammu. Toties, ja mīla būs beigusies… Svariem grūti to atzīt pat pašiem sev, un viņi var vilkt garumā jau tukšas attiecības. Rokas un sirds piedāvājumu viņi uztver ļoti nopietni, un, ja nu to darīs paši vai kāds to piedāvā viņiem, tad uzskatīs, ka šī savienība ir līdz mūža galam.

SKORPIONS

Kaislīgais un mistiskais Skorpions mīlas attiecībās ir gana prasīgs. Izdarīs visu iespējamo, lai iepatiktos tam, kurš patīk pašam. Šajā ceļā viņu neaizkavēs neviens un nekas! Šķērslis nebūs arī ne iemīļotās/-ā vecums, ne statuss. Ja Skorpions uzticas otrai pusītei, savienībā iespējama teju ideāla harmonija.

STRĒLNIEKS

Strēlnieks iemīlas viegli un bieži un ir viena no vieglprātīgākajām zīmēm mīlas jomā. Iemīlēšanās periodā prot krāšņi aplidot, dāsni bārstīt komplimentus, dāvāt uzmanību. Bet tas nebūt nenozīmē, ka viņam prātā nopietnas attiecības. Vairāk par visu pasaulē viņš dievina savu neatkarību, tādēļ laba saderība iespējama vien ar tiem, kas šo viņa tieksmi saprot un akceptē.

MEŽĀZIS

Uz gadījuma sakariem un īsiem romāniņiem Mežāzi pavilkt ir grūti. Viņš allaž ir sava ideālā dzīvesbiedra meklējumos un mīlestību dāvās tikai nopietnam partnerim. Kad izvēle ir izdarīta, Mežāzis neskoposies nedz ar jūtām, nedz dāsnām dāvanām, kā arī rūpēsies par otrās pusītes dvēselisko komfortu. Savu mīļoto viņš ieskaus maiguma, gādības un uzticīgas mīlestības liegajā mākonī.

ŪDENSVĪRS

Ūdensvīram mīlestība ir līdzvērtīga draudzībai, kas viņam ir ļoti svarīga un uz kuru viņš no visas sirds tiecas. Laba saderība būs ar cilvēku, kas ir vieglas, patīkamas dabas, jautrs un nepretenciozs. Ūdensvīrs var uzstāties gan cēla bruņinieka lomā, gan arī kā bezbailīgs varonis. Uz attiecībām var cerēt tad, ja abiem, gan iecerētajam, gan Ūdensvīram, sakrīt dzīves uzskati un principi.

ZIVIS

Kautras un sentimentālas būdamas, Zivis reti izrāda iniciatīvu visā, kas skar mīlas jomu. Pirmo soli viņas parasti gaida no potenciālā partnera. Jūtīgās un bezrūpīgās Zivis paļaujas uz likteni. Kad viņas iemīlas pa īstam, tad velta izredzētajam/-ai neizmērojamu maigumu un rūpes. Kā laulātie Zivis ir uzticamas un uzticīgas, kā vecāki savām atvasēm – apbrīnojami mīlošas un gādīgas.