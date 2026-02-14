Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs
Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs
“Viņa ģimene ir Latvijas kamaniņu un skeletona izlase!” Braže nodod diskvalificētā skeletonista Heraskeviča vēstījumu latviešu tautai 6

16:37, 14. februāris 2026
Ziņas Sports

Itālijā notiekošajās olimpiskajās spēlēs diskvalificētais Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs paudis lielu pateicību Latvijai par atbalstu olimpiādē.

Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV), kura apmeklē Minhenes Drošības konferenci, aģentūrai LETA teica, ka piedalījusies Ukrainas puses vakariņās, kurās ieradies arī Ukrainas skeletonists ar tēvu un pauduši lielu pateicību visai Latvijai gan par vērtējumu Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumam, gan trenēšanās iespējām Latvijā.

“Viņš sūta sveicienus un pateicas par atbalstu gan olimpiādē, gan ikdienā. Viņš trenējas Latvijā, un, kā viņš minēja, viņa ģimene ir Latvijas kamaniņu un skeletona izlase,” citējot Braži norāda Ārlietu ministrija.

Itālijā notiekošo olimpisko spēļu skeletona sacensību norisi aizēnojusi Starptautiskā Olimpiskā komitejas (SOK) neskaidros apstākļos piemērotā diskvalifikācija Ukrainas sportistam Vladislavam Heraskevičam. Diskvalifikācija piemērota, balstoties uz Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir “pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām”. Pēc Heraskeviča diskvalifikācijas sacensībās startēja 24 sportisti.

