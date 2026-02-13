Foto: LETA

Melnā piektdiena visā savā krāšņumā! Rīgā transporta “kolapss” – trolejbusi, kas pilni ar cilvēkiem, vienkārši stāv… 48

LETA, LA.lv
20:12, 13. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Šovakar Rīgā radušās problēmas kravas auto un sabiedriskajam transportam uzbraukt uz Gaisa tilta, informēja “Rīgas satiksme”.

Ar šo problēmu saskārušies trolejbusi, kurus nepieciešams uzvilkt uz tilta, lai palīdzētu to šķērsot, jo brauktuves kļuvušas slidenas.

Kā ziņots šodien visā Latvijā un arī Rīgā stipri puteņo, tādēļ satiksme ir lēnāka, kā arī notiek satiksmes negadījumi, kas vēl vairāk apgrūtina satiksmi.

Aculiecinieki ziņo, ka smagās mašīnas ar “cīnās”, lai tiktu uz priekšu.

Sociālajos tīklos nebeidz rimties sūdzības no cilvēkiem!

Līdz piektdienas vakaram Latvijā reģistrēti jau 246 satiksmes negadījumi

Latvijā piektdien no plkst. 6 līdz plkst. 19 kopumā reģistrēti 246 ceļu satiksmes negadījumi, kas ir vairāk nekā vidēji darbadienās.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, šajā laikā valstī kopumā reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, no tiem septiņi negadījumi notikuši Rīgas reģionā. Arī no avārijām bez cietušajiem lielākais skaits – 131 – notikušas Rīgas reģionā.

Negadījumu skaits ir lielāks nekā dienās, kad nav tik sniegoti laika apstākļi. Ikdienā bez sniega diennakts laikā policija reģistrē vidēji aptuveni 100 negadījumus.

Jau ziņots, ka piektdien un naktī uz sestdienu Latvijā gaidāms spēcīgs sniegputenis, liecina sinoptiķu prognozes.

