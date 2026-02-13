Melnā piektdiena visā savā krāšņumā! Rīgā transporta “kolapss” – trolejbusi, kas pilni ar cilvēkiem, vienkārši stāv… 48
Šovakar Rīgā radušās problēmas kravas auto un sabiedriskajam transportam uzbraukt uz Gaisa tilta, informēja “Rīgas satiksme”.
Ar šo problēmu saskārušies trolejbusi, kurus nepieciešams uzvilkt uz tilta, lai palīdzētu to šķērsot, jo brauktuves kļuvušas slidenas.
Kā ziņots šodien visā Latvijā un arī Rīgā stipri puteņo, tādēļ satiksme ir lēnāka, kā arī notiek satiksmes negadījumi, kas vēl vairāk apgrūtina satiksmi.
Aculiecinieki ziņo, ka smagās mašīnas ar “cīnās”, lai tiktu uz priekšu.
Sociālajos tīklos nebeidz rimties sūdzības no cilvēkiem!
Rīgā transporta kolapss. VEF gaisa tilts neizbraucamā stāvoklī. Trolejbusi netiek pa tiltu augšā.
— Tālis Linkaits (@Talis_L) February 13, 2026
Varonīgie @Rigassatiksme_ trolejbusu vadītāji. Katrs cīnās pa tiltu kamēr augšā. pic.twitter.com/SinExqVtPM
— Tālis Linkaits (@Talis_L) February 13, 2026
Uz VEF tilta vien 2 “izbeigušies” trolejbusi. Ok, glābšanas dienesti visu riktē, bet mēs te iesprūduši vecā tramvaja vagonā 🫠 realitātes šovs.
Ja ir iespēja, nekur nebrauciet, ir elle un Indija!
— Chupacabra (@MrMadis) February 13, 2026
🔥 Ulmaņa gatvē fūras nevar uzbraukt uz viadukta virs Jelgavas dzelzceļa, virzienā uz centru. Visa apkārtne stāv sastrēgumā ❗ pic.twitter.com/FsNLfvu6Cz
— Nepareizais Emuārs (@n_karklinz) February 13, 2026
Turpinās stipra snigšana. Aicinām pasažierus, kuriem šovakar vai rīt no rīta plānoti lidojumi, paredzēt papildu laiku ceļā uz lidostu, jo satiksme pilsētā ir lēnāka, kā arī sekot savas aviokompānijas informācijai, – ir iespējama reisu kavēšanās. pic.twitter.com/PSGmEzITZs
— RIX Riga Airport (@riga_airport) February 13, 2026
Līdz piektdienas vakaram Latvijā reģistrēti jau 246 satiksmes negadījumi
Latvijā piektdien no plkst. 6 līdz plkst. 19 kopumā reģistrēti 246 ceļu satiksmes negadījumi, kas ir vairāk nekā vidēji darbadienās.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, šajā laikā valstī kopumā reģistrēti desmit ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, no tiem septiņi negadījumi notikuši Rīgas reģionā. Arī no avārijām bez cietušajiem lielākais skaits – 131 – notikušas Rīgas reģionā.
Negadījumu skaits ir lielāks nekā dienās, kad nav tik sniegoti laika apstākļi. Ikdienā bez sniega diennakts laikā policija reģistrē vidēji aptuveni 100 negadījumus.
Jau ziņots, ka piektdien un naktī uz sestdienu Latvijā gaidāms spēcīgs sniegputenis, liecina sinoptiķu prognozes.