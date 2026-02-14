Latviešu kalnu slēpotājs olimpiādē izcīna 45. vietu 0
Latvijas kalnu slēpotājs Elvis Opmanis sestdien Milānas un Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs milzu slaloma disciplīnā izcīnīja 45. vietu.
Par olimpisko čempionu kļuva Brazīlijas pārstāvis Lukass Pinjeru Brātens, kurš divu braucienu summā uzrādīja rezultātu divas minūtes un 25,00 sekundes.
Sudraba medaļu ar deficītu 0,58 sekundes izcīnīja Pekinas olimpisko spēļu čempions Marko Odermats no Šveices, bet labāko trijnieku noslēdza vēl viens šveicietis Loiks Meilārs, kurš no uzvarētāja atpalika 1,17 sekundes.
Opmanis divu slēpojumu summā Brātenam zaudēja 18,10 sekundes.
Uz starta izgāja 81 sportists, bet finišu sasniedza 69.
Lietuvas pārstāvis Andrejs Drukarovs ierindojās 23. vietā, bet igaunis Tormiss Laine finišeja 28. pozīcijā.
Opmanis savās pirmajās olimpiskajās spēlēs startēja trešajā disciplīnā. Jau ziņots, ka latviešu kalnu slēpotājs ieņēma 32. vietu nobraucienā un 35. vietu supergigantā.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Miks Zvejnieks milzu slalomā izcīnīja 26. vietu, bet Latvijas labāko rezultātu kalnu slēpošanā Olimpiādēs 2002. gadā Soltleiksitijā sasniedza Ivars Ciaguns, ieņemot 25. vietu slalomā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.