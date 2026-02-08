Krievijas elite klusās pārbailēs gaida glābēju “no ārpuses”; cerības uz drosmīgo Prigožinu izplēnēja 3
Pēc iebrukuma Ukrainā pamazām valdošā elite zaudējusi cieņu pret Putinu, taču baiļu un iespēju trūkuma dēļ tā arī palika sistēmā, kurā pieaug patvaļas un sagrozītas realitātes sajūta. Krievijas elites vidū ir parādījusies pastāvīga prasība pēc alternatīvas Putinam.
Šādu vērtējumu intervijā vācu laikrakstam Frankfurter Allgemeine Zeitung sniegusi krievu ekonomiste un pētniece Aleksandra Prokopenko no Kārnegi centra Berlīnē, analizējot Krievijas elites stāvokli gandrīz četrus gadus pēc kara.
Prokopenko uzskata, ka iebrukums Ukrainā 2022. gada februārī bija pagrieziena punkts. Pirms kara elite uztvēra Putinu kā racionālu līderi, kaut arī novecojošu autokrātu. Pēc pilna mēroga kara sākuma šis priekšstats sabruka – viņi vēlas, lai Putins atkāptos. Turklāt pieprasījums pēc alternatīvas Putinam pastāv ne tikai kara pretinieku vidū.
Tas ir manāms arī kara atbalstītāju aprindās, tostarp militārie blogeri apsūdz prezidentu “pārmērīgā maigumā” frontē, tā laikraksts citēts vietnē Dialog.ua.
Jevgeņija Prigožina sacelšanās 2023. gadā kļuva par šo cerību simbolu. Pēc ekonomistes domām, dažām amatpersonām tā izraisīja nevis bailes, bet gan cerību un pat entuziasmu. Elite, kurai ir liegta patstāvīga rīcība, gaida ārēju spēlētāju, kurš “radikāli mainīs situāciju”.
Bailes elitē ir kļuvušas par sistēmu veidojošu faktoru. Elite zina, ka “spēles noteikumu vairs nav” un ka iepriekšējie sasniegumi neko negarantē. Uļukajeva lieta ir kļuvusi par signālu vadības elitei: lojalitāte nav glābiņš.
Prokopenko Kremli raksturo kā slēgtu, sagrozītas informācijas sistēmu. Ekonomiskie un militārie dati sasniedz Putinu izpušķotā veidā. Atlīdzība pienākas tiem, kas saviem priekšniekiem saka to, ko viņiem patīk dzirdēt.
Rezultātā prezidents publiski runā par “plaukstošu patērētāju tirgu” un Krievijas uzņēmumu globālo ekspansiju, kamēr patiesībā ekonomika stagnē, naftas ieņēmumi krītas un rezerves strauji samazinās. Sistēma veicina sevis maldināšanu un apspiež sliktas ziņas.