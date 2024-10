Slaidiņš skaidro situāciju, kā ārzemēs tiek savervēti karavīri Krievijas karaspēkam un kāda ir viņu loma Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš iepazīstina ar britu žurnālā “The Economist” izvietoto rakstu par to, ka ārzemnieki ir gatavi mirt par Putinu.

Tiek lēsts, ka ārzemnieku skaits, ko Krievija savervējusi karam Ukrainā, svārstās no vairākiem tūkstošiem līdz vairākiem desmitiem tūkstošu. Daļa no viņiem savervēti krāpnieciski, citi apzināti devušies cīnīties par naudu.

Žurnāls ziņo, Ukrainas nometnēs uzturas indivīdi no dažādām valstīm, tostarp Šrilankas, Nepālas, Serbijas, Slovākijas, Kubas, Kazahstānas, Tadžikistānas, Marokas, Indijas, Ēģiptes, Brazīlijas un citām Āfrikas valstīm.

Slaidiņš norāda, ka daudzi no šiem ārzemniekiem tiek sūtīti pa priekšu Krievijas karaspēkam, lai noteiktu Ukrainas bruņoto spēku pozīcijas. “Kāds Ukrainas izlūkdienestu avots laikrakstam “The Economist” sacīja, ka lielākā daļa no šiem savervētajiem gājuši bojā, jo tika apzināti nosūtīti pa priekšu Krievijas karaspēkam, lai noteiktu Ukrainas bruņoto spēku uguns pozīcijas. Papildu priekšrocība ir tā, ka ārzemnieku ģimenēm atšķirībā no mirušo krievu ģimenēm kompensācijas netiek izmaksātas.”

Viņš atzīmē, ka Krievija izmanto šos kareivjus kā “lētus” resursus: “Kāpēc Vaņušu sūtīt noteikt Ukrainas bruņoto spēku uguns pozīcijas? Aizsūti Āfrikas dēlu. Diezgan pragmatiska pieeja, tālredzīga.”