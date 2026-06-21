Šļirces tiekot lietotas atkārtoti… Jaunā māmiņa izgaismo satraucošu gadījumu Jēkabpils slimnīcā 1
Dodoties uz slimnīcu, vecāki sagaida palīdzību, nevis papildu satraukumu par sava bērna drošību. Taču kādas jaunās māmiņas pieredze Jēkabpils reģionālajā slimnīcā likusi uzdot jautājumus, uz kuriem atbildes tagad meklēs Veselības inspekcija.
Veselības inspekcija (VI) izmeklēs pacientes sūdzību par iespējamu atkārtotu vienreizlietojamās šļirces izmantošanu zāļu dozēšanai nepilnu gadu vecam bērnam Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “De facto”.
Bērna māte Laima raidījumam stāstīja, ka jūnija sākumā ar mazuli nogādāta Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, kur bērnam tika nozīmētas inhalējamās zāles “Ventolin”.
Vēlāk sieviete pie šļirces virzuļa pamanījusi baltu vielu un nofotografējusi to. Baidoties par zāļu kvalitāti, viņa medikamentus neizmantoja un vērsās pie personāla, lai noskaidrotu situāciju.
VI Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļas vecākā tehniskās uzraudzības inspektore Guna Bonzaka raidījumam uzsvēra, ka vienreizlietojamās šļirces nav paredzētas ne sterilizēšanai, ne dezinfekcijai vai citai apstrādei un tās drīkst izmantot tikai vienu reizi.
Paciente par notikušo informējusi vairākus slimnīcas darbiniekus, tostarp pediatri un uzņemšanas nodaļas ārstu. Pediatre, atsaucoties uz pacientu datu aizsardzības prasībām, situāciju nekomentēja, savukārt ārsts raidījumam norādīja, ka konkrētā gadījuma detaļas neatceras.
VI raidījumam apstiprināja, ka notikušo izvērtēs. Pārbaudes gaitā inspekcija var analizēt medicīnisko dokumentāciju un veikt neplānotas vizītes ārstniecības iestādē, taču plašākus komentārus līdz izmeklēšanas noslēgumam nesniegs.
Savukārt Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ervīns Keišs raidījumam norādīja, ka slimnīca no pacientes nav saņēmusi oficiālu iesniegumu, tādēļ par notikušo nav veikta iekšējā pārbaude.
Zvērināta advokāte un pacientu tiesību eksperte Solvita Olsena raidījumam pauda viedokli, ka pacientu drošības incidentus Latvijā nereti izmeklē nepietiekami aktīvi un pacientiem ir grūti panākt savu sūdzību pilnvērtīgu izvērtēšanu. Pēc viņas teiktā, šajā gadījumā būtiska nozīme varētu būt pacientes uzņemtajai fotogrāfijai.