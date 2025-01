Dejas, līksmība un salūts: kā 2025. gadu sagaidīja Vecrīgā

Sniegu gaidījāt? Sinoptiķi izsludinājuši dzelteno brīdinājumu, autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem Ieteikt







Ceturtdiena būs vējaina un lielākajā daļā valsts teritorijas snigs, vietām veidojoties piecus līdz astoņus centimetrus biezai sniega segai, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Ceļi atsevišķos posmos būs slideni, un snigšanas laikā būs pasliktināta redzamība. Sinoptiķi līdz plkst.20 izsludinājuši dzelteno brīdinājumu par gaidāmo snigšanu, prognozējot, ka spēcīgākā snigšana gaidāma laika posmā no plkst.10 līdz 14.

Ziemeļrietumu, rietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni stipri, brāzmās sasniedzot 15 līdz 19 metrus sekundē, no rīta jūras piekrastē – līdz 20 metriem sekundē.

Lai gan maksimālā gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs 0…+5 grādu robežās, dienas gaitā, ieplūstot aukstākai gaisa masai, tā pakāpeniski kļūs arvien zemāka.

Šorīt apledojums daudzviet Kurzemē un Vidzemē apgrūtinājis braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 30 ziemas dienesta tehnikas vienības. Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) no Zvejniekciema stacijas līdz Ainažiem, Vidzemes šosejas (A2) no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) no Braslas tilta līdz Valkai, Liepājas šosejas (A9) no Skrundas līdz Kalvenei un Ventspils šosejas (A10) no Strazdes līdz Ventspilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Limbažu, Gulbenes, Kuldīgas, Rīgas, Alūksnes, Cēsu, Ventspils un Talsu apkārtnē. Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.