Šnore: Krievu valodas nepārtraukta uzspiešana bērniem ir cūciska! Kāpēc izdabājam okupācijas kopienai? Ieteikt







Krievu valodas mācīšana skolās. Par to bija jāatbild pašai nozares ministrei, kura izvēlējās futbola veidā atrast vainīgo kaut kur zemāk, kas nav pareizi. Tas, ko viņa teica, ka tas gan nav vienīgais iemesls, tam es piekrītu, ka tur ir virkne iemeslu, tā par šo tēmu izteicās Edvīns Šnore, 14. Saeimas deputāts (NA).

“Kāpēc es balsoju pret Izglītības ministres demisijas pieprasījumu, bija tas, ka dienu iepriekš Izglītības ministrijas pārstāvji bija izteikušies LVT “Panorāmā” par krievu valodu izglītības sistēmā. Viņi teica, ka bez krievu valodas mēs nevaram iztikt nekur, ka mēs nevaram pieļaut, ka valoda sabiedrībā tiek mazināta, ka iestāsies informatīvais vakuums un tamlīdzīgi,” savu pozīciju skaidroja Šnore.

Tas turpinājās ar diskusiju, kā tas ir, ka otro lielāko valsts valodu nedrīkst vairs izvēlēties kā otro no svešvalodām skolā. Iespējams, ierēdņi nemaz nezina, kāds ir politikas virzienus?

Tāpēc jau ir tas demisijas pieprasījums, ja tu nezini, kas notiek tavā ministrijā, ka šādu cilvēku tur nedrīkst būt, saka Šnore.

Bērniem uzspiež krievu valodu, to liek mācīties skolās, bet krievu pensionāriem nav jāmācās – to atbalsta jaunā valdība, uz to uzmanību vērš politiķis. “Viņi saka, ka latviešu valoda visiem ir jāzina, bet dara kaut ko citu – dod atlaides. Pēc būtības ko tas nozīmē?”

Tas nozīmē, ka jaunie latvieši, kas iziet darba tirgū, viņi nevar atrast darbu, tāpēc ka tie vecie krievu pensionāri ir priekšā,

viņu arguments mēs uzklausām, savukārt jaunajiem latviešiem cūciskā veidā Izglītības ministrija liek mācīties krieviski!

Mums ar Krieviju ir tikai 4% ekonomiskās saistības. Tad kāpēc tas tiek darīts? Tas tiek darīts priekš šīs te kopienas, kas te atrodas kopš okupācijas laika, lai viņiem izdabātu. Šie politiķi faktiski dara visu, ko vēlas šī kopiena,” saka politiķis.