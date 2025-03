“Šo pārtiku var glabāt 9 gadus!” Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātnieki radījuši inovatīvu produktu, ko novērtē visā pasaulē Ieteikt







Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) zinātnieki sadarbībā ar pārtikas industrijas uzņēmumu AS “Roga-Agro” radījuši inovatīvus produktus – augstas kvalitātes ilgstoši uzglabājamas liofilizētās maltītes, kas ir inovatīvs un uzticams uztura risinājums ne vien ikdienā, bet arī ekstrēmos apstākļos un krīzes situācijās, tostarp piemērotas arī ceļošanai un militārajām vajadzībām.

“Mēs jau šodien nodrošinām armiju ar sausās pārtikas pakām. Patiesībā tas aizsākās jau 2009. gadā,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” stāsta Sandra Muižniece-Brasava, Latvijas vadošā iepakojuma nozares eksperte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore un Tehnoloğiju un zināšanu nodaļas vadītāja, Latvijas Iepakojuma asociācijas valdes priekšsēdētāja, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe.

Atzinīgus novērtējumus latvieši saņēmuši gan no Kanādas, Anglijas, Amerikas, jo tas ir apsveicami, ka mums tik mazā valstī ir šāda pārtika, ko paši esam radījuši un izveidojuši.

Pakas tiek veidotas Latvijā un tajās esošie produkti arī nāk no Latvijas. Tās var neuzglabāt ledusskapī un tām ir trīs gadu derīguma termiņš.

“Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai ēdiens būtu pieejams arī parastajiem iedzīvotājiem. Kā arī tehnoloģijas un zinātni apvienojot, šobrīd izstrādā pārtiku, kas varētu glabāties astoņus gadus – bez aktīvajām vielām, bez papildus pievienotiem konservantiem. Mēs ceram, ka X stunda nepienāks un šīs pakas nebūs jāizmanto cilviliedzīvotājiem, bet tās lieliski noder arī pārgājienos, ceļojumos, kāpjot kalnos un citās aktīvās atpūtas iespējās,” Muižniece-Brasava norāda.

Jau ziņots, ka Covid-19 pandēmijas laikā LBTU izvirzīja mērķi strādāt pie tādas pārtikas izstrādes un ražošanas, kas ir viegla un ilgāku laiku uzglabājama bez speciālām uzglabāšanas vajadzībām. LBTU zinātnieku kopīgais darbs ar AS “Roga Agro” dažāda veida drošu un pārbaudītu pārtikas rezervju radīšanā gan militārajai jomai, gan iedzīvotājiem ekstrēmos apstākļos un krīzes situācijās, ilga vairākus gadus, un rezultātā izstrādātas liofilizēto ēdienu maltīšu receptūras, kā arī veikta inovatīvās pārtikas testēšana un pārbaudes.

“Kamēr citi Latvijā tikai uzsāk pētījumus un eksperimentus ar liofilizētajiem produktiem, LBTU un AS “Roga-Agro” jau aktīvi ražo un piegādā pārbaudītas maltītes.

Liofilizētās pārtikas attīstība ir lielisks piemērs tam, kā akadēmiskās zināšanas var pārtapt reālos un pieprasītos produktos. Šis projekts ne tikai stiprina Latvijas pārtikas industrijas inovāciju kapacitāti, bet arī demonstrē, cik būtiska ir zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbība, lai radītu augstas pievienotās vērtības produktus. Esam gandarīti par universitātes pētnieku un nozares ekspertu kopīgo darbu, kas ļauj attīstīt risinājumus, kas atbilst gan militārām, gan civilām vajadzībām,” stāsta LBTU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece-Brasava.

Liofilizācija (arī sublimācija) jeb kaltēšana saldējot − ir pārtikas apstrādes metode, ar kuras palīdzību var būtiski samazināt produktos esošā ūdens daudzumu un, salīdzinot ar citām kaltēšanas metodēm, saglabāt tajos līdz pat 97% uzturvielu. Šī tehnoloģija nodrošina ilgstošu uzglabāšanas laiku bez konservantu pievienošanas. Liofilizācija pasaulē tiek plaši izmantota kosmosa, aizsardzības un militārajā industrijā, kā arī aktīvā tūrisma nozarē.

AS “Roga-Agro” ražotās liofilizētās maltītes izturējušas laboratoriskos testus un patērētāju novērtējumu, un no 2024. gada ar zīmolu “Good Mood Meals” tās pieejamas arī patērētājiem Latvijā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, pārbaudītu, optimālu un sabalansētu uzturvērtības, garšas un smaržas kompozīciju, liofilizēto pārtikas produktu radīšanā uzņēmums sadarbojās ar zinātniekiem no LBTU, kuri specializējušies uzturzinātnē un pārtikas tehnoloģijā.

Pateicoties rūpīgiem standarta ilgtermiņa uzglabāšanas testiem, šiem produktiem ir eksperimentāli apstiprināts 8 gadu derīguma termiņš bez nepieciešamības pēc īpašiem uzglabāšanas apstākļiem. Šobrīd turpinās darbs un produktu testēšana, lai iegūtu 10 gadu derīguma termiņu. Liofilizēto produktu kvalitātes un drošības apliecinājums ir kvalitātes zīme uzticamam ilgtermiņa pārtikas risinājumam.

2022. gadā AS “Roga-Agro” saņēma atbalstu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), kas piešķīra inovatīvu produktu izstrādes vaučeri. Sadarbībā ar LBTU 2022./2023. gadā tika izstrādāti liofilizēto gatavo maltīšu prototipi, kas tika analizēti un testēti laboratorijās, kā arī patērētāju vidū. Šāda veida gatavā pārtika ar ilgu glabāšanas laiku, vieglu uzglabāšanu un ērtu lietošanu jebkuros apstākļos ir neaizvietojama valsts rezervēm iespējamo ekstremālo situāciju gadījumos.

Lai testētu, pārbaudītu un apstiprinātu, ka ēdieni ir ne tikai garšīgi, bet arī ar garantētu kvalitāti ilgtermiņā atbilstoši augstākajiem kvalitātes principiem un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) prasībām, mērķtiecīgi strādāts pie produktu izstrādes aprobācijas. To apliecina Aizsardzības ministrijas piešķirtie granti, kuros LBTU ir 2019. gadā grantu ieguvušā uzņēmuma SIA “Kronis” (gatava maltīte mīkstajās pakās ar 3 gadu derīguma termiņu bez uzglabāšanas ledusskapī – sausās uzturdevas pamatēdiens, ko šobrīd lieto NBS karavīri un zemessargi) un 2014. gadā grantu ieguvušās AS “Roga-Agro” (liofilizētās maltītes) stratēģiskais partneris.

LBTU zinātniekiem ir vairāk nekā 40 gadu pieredze pārtikas produktu izstrādē, no kuriem vairāk nekā 20 gadi veltīti sauso uzturdevu izstrādāšanai NBS vajadzībām un tās ir NBS lietošanā jau daudzus gadus. LBTU zinātnieki kopā ar pasaules vadošajiem militārās pārtikas jomas zinātniekiem ir arī NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas (STO) darba grupā HFM-325 “Veiktspējas uzturs svaigai pārtikas nodrošināšanai militāro mācību un operāciju laikā”. 15 gadu garumā, veicot sausās uzturdevas komplektēšanu, ar NBS sadarbojas arī AS “Roga-Argo”.

Savstarpējā LBTU un uzņēmumu AS ”Roga-Agro” un SIA “Kronis” sadarbība zinātnes pārnesē uz ražošanu un spēju nodrošināt NBS ar sausajām uzturdevām novērtēts ar 2024. gadā saņemto NBS atzinību. LBTU veikums šajā jomā atzinīgi novērtēts arī ar 2021. gadā iegūto Aizsardzības industrijas gada balvu izglītībā un pētniecībā.