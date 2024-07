Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) Jelgavā. Publicitātes foto.

"Tās ir labas ziņas tautsaimniecības nozarēm!" Jelgavā LBTU šogad palielinājies studētgribētāju skaits







23.jūlijā noslēgusies jauno studentu pieteikumu pieņemšana uzņemšanas konkursā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU). Tajā varēja pretendēt uz studiju vietu kādā no 24 pamatstudiju jeb bakalaura programmām un 15 augstākā līmeņa jeb maģistra programmām. Kopumā šogad pamatstudijās saņemti 3211 pieteikumi, no kuriem 836 ir pirmās prioritātes pieteikumi, bet augstākā līmeņa studijās – 322 pieteikumi. Savukārt pieteikumu pieņemšana doktora studijās sāksies no 12. augusta.

“Jauno studentu uzņemšanā esam spējuši pārsniegt pagājušā gada rādītājus un lepojamies ar augstu jauniešu interesi par spēcīgajām biozinātņu programmām pamatstudiju līmenī. Tās ir labas ziņas tautsaimniecības nozarēm, jo viņi drīzumā varēs pie sevis sagaidīt jaunus, kvalificētus speciālistus. Turklāt ne vien praktikantu, bet arī darbinieku vai vadītāju statusā. Savukārt augstākajā studiju līmenī augstu popularitāti iemantojušas LBTU sociālo zinātņu virziena programmas, kurā gadu no gada redzam ne vien mūsu pašu absolventus, kuri izlēmuši turpināt studijas, bet arī citu augstskolu bakalaurus, kuri savu izglītības ceļu izvēlējušies iet pie mums Jelgavā,” stāsta LBTU rektore Irina Arhipova.

Viņa arī skaidro, ka jauniešu izvēlēs šogad pārsteigumus nav iespējams novērot un tās programmas, kuras LBTU izvēlētas biežāk, tādas ir vairākus gadus, kas liecinot par augstu kvalitātes vērtējumu studijām Jelgavā.

Kā redzams vienotās augstskolu uzņemšanas sistēmas apkopotajā statistikā, LBTU pamatstudiju uzņemšanas konkursā lielākais pieteikumu skaits saņemts programmā “Veterinārmedicīna”, kuru kā savu pirmo prioritāro programmu izvēlējušies 107 studētgribētāji. Otra biežāk izvēlētā programma ir “Mežinženieris”, kas kopumā gan pilna, gan nepilna laika grupās saņēmusi 103 pirmās prioritātes pieteikumus. Turklāt populārāko studiju programmu trijnieku šogad noslēdz programma “Lauksaimniecība”, kas saņēmusi 47 pirmās prioritātes pieteikumus.

Augstu studētgribētāju interesi var novērot studiju programmās “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”, kur saņemti 43 pirmās prioritātes pieteikumi, un “Mežzinātne”, kur arī saņemti 43 pirmās prioritātes pieteikumi. Būtiska ir arī topošo studentu interese par programmām “Datorvadība un datorzinātne”, kurā saņemti 38 pirmās prioritātes pieteikumi, un “Būvniecība” ar 37 pirmās prioritātes pieteikumiem.

Savukārt lielākais konkurss uz vienu valsts finansētu studiju vietu pirmajā prioritātē izveidojies programmās “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, kur uz vienu vietu pretendē 3,2 studētgribētāji, “Mežinženieris” ar 2,6 studētgribētājiem uz vienu vietu un “Veterinārmedicīna” ar 2,1 studētgribētāju uz vienu vietu.

Augstākā līmeņa jeb maģistra studiju programmās lielākais pieteikumu skaits saņemts “Projektu vadība”, kurā vēlmi studēt izteikuši 53 topošie maģistranti, un “Uzņēmējdarbības vadība”, kurā saņemti 45 pieteikumi. Pieprasītas ir arī “Ekonomika” ar 41 pieteikumu, “Mežzinātne” ar 39 pieteikumiem un “Cilvēkresursu vadība” ar 25 pieteikumiem.

Lielākais konkurss uz vienu studiju vietu šajā studiju līmenī veidojas abās populārākajās programmās: “Projektu vadība” par studiju vietu konkurē 3,5 topošie maģistri, un “Uzņēmējdarbības vadība” par studiju vietu konkurē 3 studētgribētāji.

No 23. jūlija dažās programmās norisinās iestājpārbaudījumi, un konkursa rezultātus pamatstudijās varēs uzzināt 26. jūlija vakarā, bet augstākā līmeņa studijās no 29. jūlija, sazinoties ar savas izvēlētās programmas fakultātes dekanātu. LBTU absolventi, kuri studijām maģistra līmenī pieteicās elektroniski, provizorisko rezultātu varēs redzēt savā LAIS kontā.

Lai sāktu studijas LBTU rudenī, no 29. jūlija līdz 2. augustam obligāta ir studiju līgumu slēgšana tiem studētgribētājiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu. Bet no 5. augusta LBTU izsludinās uzņemšanu brīvajās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietās, kuras pēc līgumu slēgšanas nebūs aizpildītas. Līdz ar to interesenti, kuri nepaspēja piedalīties uzņemšanas konkursā jūlijā, atsevišķās programmās to vēl varēs izdarīt augustā.