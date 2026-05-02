"Pārkrusties un ej iekšā!" Soctīklotāji spriež, kur atrodas sliktākie pārtikas veikali Rīgā
Pārtikas veikali, tāpat kā citas vietas pilsētvidē, tiek nepārtraukti vērtēti no sabiedrības puses. Cilvēki pievērš uzmanību gan preču kvalitātei un cenām, gan apkalpošanai, tīrībai un kopējai atmosfērai. Vienos veikalos iepirkties ir patīkami un ērti, citos ne tik ļoti, taču izvēle bieži vien balstās uz personīgajām prioritātēm un ieradumiem.
Tomēr, lai arī viedokļi atšķiras, no pārtikas veikalu apmeklēšanas izvairīties nav iespējams, jo pārtika ir ikdienas nepieciešamība. Katrs pats var izvēlēties doties uz tuvāko veikalu vai uz to, kas šķiet patīkamāks. Mūsdienās pastāv arī iespēja pasūtīt pārtiku uz mājām, taču tā ne vienmēr ir piemērota, piemēram, situācijās, kad, esot pilsētā, pēkšņi rodas vajadzība pēc kāda produkta.
Tā nu soctīklotāji ir aktualizējuši tēmu – kuros veikalos Rīgā viņi neiesaka iepirkties.
“Rīgā ir daudz briesmīgu pārtikas veikalu, bet Maxima pie Bērnu pasaules manās acīs nepārspēj nekas,” savas domas izsaka Katrīna, tēmas aizsācēja.
Kuri ir nepatīkamākie pārtikas veikali Rīgā citu soctīklotāju acīm?
“O, aizej uz Centrāltirgus Maximu.”
“Mego Matīsa x Avotu – nu arī tāds.”
“Kas tur vainas? Vai es arī esmu trash, jo man liekas parasts veikals? :D”
“Lūdzu – aizej uz Sadovņikova ielas Maximu (to pirms Salu tilta) vai Latu, kas iepretī Nacionālajai bibliotēkai.”
“Bērnu pasaules Rimi (un arī Barona centra Rimi) nav nekāda Dieva dāvana. Pārkrusties un ej iekšā.”
“Bet Talsos Maxima ir ļoti tīrs un daudzveidīgu preču bagāts veikals. Biju patīkami pārsteigta.”
“Nav sliktu veikalu, ir slikti pircēji.”
“Pārspēj – Beta pie Gaiļezera. Tur ir vienmēr tiiiiik tumšs, un vienreiz mani iespieda durvīs.”
“Maxima Čiekurkalna 2. līnijā. Varbūt jātaisa apskats Rīgā – kur ir briesmīgākais veikals.”
“Senāk neilgu laiku netālu dzīvoju no Bērnu pasaules un gāju tur iepirkties. Pie kases attapos, ka man nav maka. Vērsos pie apsarga. Ļoti izpalīdzīgs bija, cik nu viņa spēkos. Maku, par laimi, izdevās atrast ne Maximā, bet apsargs pēc tam vēl uzzvanīja un pajautāja, vai viss kārtībā un kā ar meklējumiem.”
