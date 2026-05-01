VIDEO. Rīgā izcēlies plašs ugunsgrēks, pilsētniekiem iesaka aizvērt logus, jo deg, iespējams, arī toksiskas vielas 1
Piektdienas vakarā Rīgā izcēlies ugunsgrēks “CleanR” atkritumu pārstrādes centrā “Nomales”. Daudzi pilsētnieki soctīklos ziņo par pamatīgu sadūmojumu un liesmām, kas pamanāmas jau no liela attāluma. Dūmi virzoties perpendikulāri Getliņu ielai – Šķirotavas un Ķengaraga virzienā.
Par notikušo vietnē “Facebook” vēsta Rīgas domes deputāts, apvienības “Jaunlatvieši” dibinātājs un valdes loceklis Artūrs Klēbahs, aicinot iedzīvotājus ievērot piesardzību. Viņš rosina aizvērt logus, būt modriem, jo pastāv iespēja, ka deg arī toksiskas vielas, kādas cita starpā atrodas atkritumu pārstrādes cehā.
Ja tiek konstatētas kādas smakas, jāziņo speciālajiem dienestiem, kuri gan jau strādā notikuma vietā.