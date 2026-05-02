Latvijas Televīzijas mikrofons.

“Paldies, ka skatījāties!” LTV piedzīvo pārmaiņas – divi tautā iemīļoti žurnālisti atvadās no televīzijas ētera 0

13:06, 2. maijs 2026
Latvijas Televīzijas skatītājiem pēdējās dienas nesušas vairākas nozīmīgas pārmaiņas. No ētera atvadās gan ilggadējais “Panorāmas” balss īpašnieks Gunārs Dūzis, gan uz laiku arī raidījuma “Šodienas jautājums” vadītāja Anete Bērtule.

Milzīgam Latvijas iedzīvotāju skaitam “Panorāma” ir neatņemama vakara sastāvdaļa jau gadu desmitiem, un šajā laikā tā piedzīvojusi daudz pārmaiņu. Taču viens no nemainīgajiem simboliem bija žurnālists Gunārs Dūzis, kura balss skatītājiem kļuvusi īpaši atpazīstama. Pēc vairāk nekā pusgadsimta darba televīzijā viņš 30. aprīlī aizvadīja savu pēdējo darba dienu.

Interesanti, ka viņa ceļš uz televīziju sākās pavisam nejauši. Pēc neveiksmīga mēģinājuma iestāties universitātē tēvs mudinājis doties strādāt, un izvēle kritusi uz televīziju, kas bijusi tuvāk mājām Mellužos. “Ej vai nu uz kinostudiju vai televīziju. Televīzija bija tuvāk Mellužiem nekā kinostudija,” atceras Gunārs. Viņš arī ar smaidu stāsta par pirmo pieredzi:

“Aizgāju uz televīziju, pie durvīm bijis policists, kas teicis, lai zvanot – bija telefona saraksti, daži neatbildēja. Kas atbildēja, tur es arī aizgāju.”

Kolēģu vidū viņš vienmēr bijis pazīstams kā mierīgs, nosvērts un ar labu humora izjūtu.

Plašākai auditorijai Dūzis kļuva pazīstams arī kā “Panorāmas” vadītājs, ko 1990. gados vadīja kopā ar Ināru Makārovu. Vēlāk viņš vairāk darbojās aizkadrā, veidojot ziņu apskatus, taču viņa balss joprojām palika neatņemama raidījuma sastāvdaļa. Par ieguldījumu žurnālistikā 2018. gadā viņš saņēma Triju Zvaigžņu ordeni.

Dodoties pelnītā atpūtā, Dūzis negrasās sēdēt bez darba – viņu gaida dārza darbi, pirtiņas remonts un laiks kopā ar sešiem mazbērniem. Tomēr viņš atzīst, ka kolēģu klātbūtne pietrūks.

Tikmēr citā LTV raidījumā skatītāji piedzīvoja vēl vienu emocionālu brīdi. Raidījuma “Šodienas jautājums” vadītāja Anete Bērtule paziņoja, ka uz laiku pametīs televīzijas ēteru. Savu raidījumu viņa noslēdz ar pateicības vārdiem skatītājiem: “Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, priecīgus arī jums svētkus.”

Viņa atklāja, ka priekšā ir jauns dzīves posms: “Bet šoreiz nesolīšu, kā ierasts, ka tiksimies pēc tiem, ir gaidāmas skaistas pārmaiņas, tāpēc no ētera es uz kādu laiku atvados.”

Žurnāliste arī uzsvēra skatītāju nozīmi raidījuma pastāvēšanā:

“Patiešām no sirds paldies jums par atbalstu un labajiem vārdiem šo nu jau sešu sezonu garumā, paldies arī par ierosinājumiem un kritiku. Un, galvenais, paldies, ka skatījāties.”

Vienlaikus viņa mierināja skatītājus, ka pats raidījums turpinās darbu: “Raidījums jau nekur nepazūd – jautājumu, ko tajā apspriest, visticamāk, kļūs arvien vairāk, tāpēc palieciet arī turpmāk kopā ar LTV, “Šodienas jautājumu”, un kaut kad jau atkal tiksimies ēterā. Pagaidām visu labu.”

