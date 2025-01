Sociologs par “airBaltic” vadītāju Gausu: “Viņš melo, melo apzināti, dara to gadiem! Viņu piesedz padome un politiķi” Ieteikt







“Domāju, ka viņš domā vienā termiņā. Viņam ir skaidri redzams mērķis. Viņa mērķis ir izspiest visu, ko var izspiest no tās aviokompānijas,” tādu viedokli par nacionālās aviokompānijas “airBaltic” valdes priekšsēdētāja Martina Gausa darbību intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda sociologs Aigars Freimanis.

Sociologs piekrīt kāda politiķa publiski izteiktajam viedoklim, ka Gauss nepildot solīto. “Es pateikšu vienkārši – viņš melo, melo apzināti, dara to gadiem! Viņu piesedz padome, kurā ir cilvēki, kuriem būtu jāpārstāv valsts intereses. Viņu piesedz politiķi. Tā pati [premjere] Siliņa, kura paziņo, ka valsts jau nekontrolē šo aviokompāniju… Tie ir gandrīz 98% [akciju], kas pieder valstij un tie 2%, kas pieder nezināmam Dānijas pilsonim. Tā kontrolē kompāniju? Nu, kas te notiek velns parāvis?!” skarbi izsakās sociologs Freimanis TV24 raidījumā par “airBaltic” darbības kontroli no valsts – lielākā akcionāra – puses.

Jau ziņots, ka “airBaltic” akcionāru sapulcē, kas paredzēta šā gada 21.janvārī, ir plānots vērtēt uzņēmuma padomes darbu, liecina satiksmes ministra Kaspara Briškena (P) paziņojums sociālajos tīklos.

“Kas ir akcionārs? Akcionārs ir Satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Ko? Viņš nevar sanākt kopā ar tiem zēniem? Tur ir skaidrs! Tas modelis ir ļoti labi redzams – novest to kompāniju tuvu maksātnespējai, pēc tam atdot par sviestmaizi. Un es domāju, ka tā sauktais stratēģiskais investors, kas visu laiku mērķtiecīgi un ļoti racionāli pauzē, gaida to kompānijas vājāko mirkli, lai paņemtu to par sviestmaizi. Un tad būs tas kvēlais paziņojums: “Bet redziet, mēs jūs atbrīvojām no problēmām!”” emocionāli izteicās Freimanis par gaidāmo “airBaltic” likteni.

Tāpat sociolgs vērsa uzmanību, ka nodokļu maksātāji – katrs no mums – “airBaltic” kompānijā esam pazaudējuši pāri pa 500 miljoniem eiro, bet tad tas vairs nebūšot svarīgi. “Tas ir ietīts iekšā tādā PR kampaņas muldēšanā! Mans ieskats ir vienkāršs – atcelt padomi, atcelt valdi un pārskatīt, kas notiek tajā kompānijā, lai būtu skaidrība, un tad vajadzības gadījumā rīkoties. Ja vajag, tad izsludināt maksātnespēju, tiesiskās aiztāvības procesu [TAP] un sākt to restrukturizēt,” rosina socilogs Freimanis intervijā TV24 raidījumā.

Jau vēstīts, ka pirmdien, 6.janvārī, valdošās koalīcijas partijas vēl nelēma, vai uzstāt uz “airBaltic” valdes priekšsēdētāja Gausa nomaiņu, tā vietā nolemjot gaidīti akcionāru sapulces lēmumus, ziņoja LETA.

“airBaltic” 2025.gadu sāka ar paziņojumu 2.janvārī, ka šogad vasaras sezonā dzinēju apkopes kavēšanās dēļ, ko veic to ražotājs “Pratt & Whitney”, aviokompānija pārtrauks lidojumus 19 maršrutos, kā arī samazinās reisu biežumu skaitu 21 maršrutā. Kopumā tiks atcelti 4670 lidojumu.

“airBaltic” vasaras sezonā atcels lidojumus 10 maršrutos no Rīgas – uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešuvu, Skopji un Stavangeru. Savukārt no Tallinas vasaras sezonā tiks atcelti lidojumi uz Dubrovniku un Hamburgu, no Viļņas – uz Dubrovniku, Ibisu, Rodu, Kišiņevu, Telavivu un Valensiju, bet no Tamperes – uz Rodu.

Pēc šī aviokompānijas paziņojuma Briškens sociālajos tīklos paziņoja, ka ir uzdots “airBaltic” padomei nekavējoties skaidrot reisu atcelšanas lēmuma pamatotību un ietekmi uz Latvijas savienojamību. Vienlaikus Briškens pauda, ka “airBaltic” vadībai, tostarp Gausam un padomes priekšsēdētājam Vaskam ir pienākums realizēt savus solījumus par kapitāla piesaisti 300 miljonu eiro apmērā biznesa plāna realizācijai, kā arī nodrošināt to, lai “airBaltic” darbības atbilstu Latvijas valsts un pasažieru interesēm.

“airBaltic” 2023.gadā pārvadāja kopumā 4,536 miljonus pasažieru, kas ir par 35,7% vairāk nekā 2022.gadā, un veica 44 100 lidojumu, kas ir par 18,3% vairāk nekā gadu iepriekš. “airBaltic” auditētais apgrozījums 2023.gadā bija 664,289 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2022.gadā, kā arī kompānija guva peļņu 33,852 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

Latvijas valstij pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%.

