Uz Vidzemes šosejas (A2) satiksmes drošības uzlabošanas projekta ietvaros no 23.augusta līdz 24.augustam slēgs divas apgriešanās vietas – aiz Langstiņiem un pirms Garkalnes, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) pārstāvji. Kā apgriešanās vietas šajā posmā uz Vidzemes šosejas varēs izmantot divlīmeņu satiksmes mezglu Garkalnē.

Satiksmes drošības uzlabošanas projekts ietver vēl vairākas satiksmes organizācijas izmaiņas – Rīgas apvedceļa (A4) (Baltezers-Saulkalne) un pievedceļa uz Langstiņiem (V54) krustojumā aizliegti kreisā pagrieziena manevri, uz autoceļa Garkalne-Alauksts (P3) pārvada rampas pār Vidzemes šoseju pārbūvētas barjeras, kā arī uz Vidzemes šosejas no Rīgas līdz ceļu mezglam ar Tallinas šoseju, ietverot arī pašu mezglu, uzstādīts apgaismojums.

LVC informē, ka satiksmes organizācijas izmaiņu rezultātā uzlabosies satiksmes drošība vienā no noslogotākajiem valsts galveno ceļu posmiem.

Šajā Vidzemes šosejas posmā uzlabota arī virzienu rādītāju sistēma, izvietojot tos uz L-veida konsolēm un metāla kopnēm pāri šosejas braukšanas joslām.

Vidzemes šosejas ceļa mezgls ar Tallinas šoseju un Rīgas apvedceļu (Baltezers-Saulkalne) (A4) ir klasificēts kā melnais punkts. No 2017. līdz 2023.gadam autoceļa posmā no Rīgas robežas līdz Garkalnei reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 37 ceļu satiksmes negadījumi bija ar cietušajiem (51 ievainots, viens smagi ievainots, viens bojāgājušais).

LVC norāda, ka kreisie pagriezieni ir viens no bīstamākajiem manevriem satiksmē, īpaši intensīvā, savukārt apgriešanās ir kreisā pagrieziena paveids. Uzlabojot satiksmes drošību valsts autoceļu tīklā, LVC mērķtiecīgi slēdz kreisos pagriezienus un apgriešanās iespējas ārpus divlīmeņu satiksmes mezgliem.

Darbus par līgumsummu 1 867 836, 85 eiro veic SIA “Pamatceļš”, un tos plānots pabeigt šā gada rudenī. Projekta autors – SIA “Vertex projekti”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Ceļu inženieri”.