Krievijas Aizsardzības ministrija 18. maijā informēja, ka plāno veikt kārtējo “Yars” raķetes izmēģinājuma palaišanu no Pleseckas kosmodroma Arhangeļskas apgabalā. Paziņojumā norādīts, ka palaišana tiek veikta “mācību un kaujas gatavības ietvaros”, lai pārbaudītu Stratēģisko raķešu spēku (RVSN) sistēmu darbību.

Tiek plānots, ka raķete trāpīs mērķim Kuras poligonā Kamčatkas pussalā, kas ir ierasta vieta šādiem testiem. Krievija apgalvo, ka šāda palaišana ir “rutīnas pasākums”, kas paredzēts, lai nodrošinātu tās kodolieroču arsenāla uzticamību, par to vēsta GUR.

Tomēr šāds solis notiek uz Ukrainas kara fona, kur Krievija arvien biežāk izmanto draudus ar kodolieročiem kā spiediena līdzekli pret Rietumiem. Krievijas prezidents Vladimirs Putins nesen paziņoja par zemāku slieksni kodolieroču izmantošanai, ko Rietumu amatpersonas uztvērušas kā kārtējo “kodolvāles vicināšanu”.

Turklāt 2024. gada novembrī Ukraina apsūdzēja Krieviju par starpkontinentālās ballistiskās raķetes izmantošanu uzbrukumā Dņipro pilsētai, lai gan ASV amatpersonas vēlāk apšaubīja, vai tā patiešām bija ICBM.

🚨‼️BREAKING‼️🚨

Ukraine’s military intelligence is saying Russia’s to fire off an intercontinental ballistic missile tonight, just to flex on the USA, Europe, and Ukraine.

The RS-24 Yars, with a range of 11,000 kilometers and the explosive power of a million tons of TNT, isn’t… pic.twitter.com/YNdHj8PKkK

— Grim (@MadWokeNews) May 18, 2025