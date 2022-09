Foto no arhīva

Spāņi atkal basketbola tronī







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Par 2022. gada Eiropas čempioniem basketbolā vīriem kļuvusi Spānijas izlase, kas Vecā kontinenta meistarsacīkstēs uzvarēja ceturto reizi 13 gadu laikā.

Finālā Serdžio Skariolo trenētā komanda pārliecinoši ar 88:76 pārspēja Franciju. Francūži vadībā bija tikai pašā spēles sākumā, bet pēc tam Spānija uzņēma apgriezienus, jo īpaši izceļoties no tālmetienu līnijas, pirmajā puslaikā realizējot deviņus no 14 trejačiem. Uz brīdi spāņi bija vadībā ar +21 (47:26), taču, atpūtā ejot, pārsvars bija sadilis uz pusi – 47:37. Trešās ceturtdaļas sākumā Francija pietuvojās pat līdz +3, tomēr atkal sekoja vēl viens spāņu izrāviens, no kura pretinieki vairs neatguvās.

Uzvarētāju rindās lieliski bija brāļi Huančo un Villijs Ernangomesi. Pirmais, laukumā nākot uz maiņu, guva 27 punktus, tostarp realizējot septiņus tālmetienus, bet Villijs pievienoja 14 punktus un astoņas atlēkušās bumbas. Tieši Villiju Ernangomesu atzina par šī turnīra vērtīgāko spēlētāju jeb MVP.

Turnīra simboliskajā izlasē iekļuva arī naturalizētais Spānijas izlases saspēles vadītājs Lorenco Brauns, francūzis Rūdijs Gobērs, vācietis Deniss Šrēders un grieķis Jannis Adetokunbo, kurš ar 29,3 punktiem vidēji mačā kļuva par šī Eiropas čempionāta rezultatīvāko spēlētāju.

Spānijas izlasē notikusi paaudžu maiņa, jo deviņiem spēlētājiem šī bija debija Eiropas čempionāta finālturnīros. Uz šī fona noteikti jāizceļ Spānijas izlases pieredzējušākais spēlētājs 37 gadus vecais Rūdijs Fernandess, kurš pēc fināla nevaldīja asaras.

Viņš kļuva par četrkārtēju Eiropas čempionu, jo bija sastāvā gan komandas pirmajā triumfā 2009. gadā, gan sekojošajos panākumos 2011. un 2015. gadā. Četri Eiropas čempiona tituli nu ir arī Spānijas izlases galvenajam trenerim itālim Serdžio Skariolo.