SPKC brīdina, ka Latvijā pieaug vīrusa izplatība, kas īpaši apdraud zīdaiņus un seniorus
Latvijā pieaug respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) izplatība, kas īpaši apdraud zīdaiņus, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).
Akūtu elpceļu infekciju monitoringa dati liecina, ka slimnīcās uz RSV testēto pozitīvo paraugu īpatsvars februāra pirmajā nedēļā pieaudzis līdz 15,3%, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā janvāra pirmajās četrās nedēļās, kad tas vidēji bija 5,6%.
Augstāka saslimstība konstatēta maziem bērniem vecumā līdz četriem gadiem, šajā grupā pozitīvo testu īpatsvaram sasniedzot 27%.
SPKC norāda, ka RSV parasti izraisa vieglu, saaukstēšanās līdzīgu saslimšanu, taču zīdaiņiem, īpaši pirmajos sešos dzīves mēnešos, kā arī priekšlaikus dzimušiem bērniem un bērniem ar hroniskām plaušu vai sirds slimībām infekcija var noritēt smagi. RSV var izraisīt bronhiolītu vai pneimoniju, nereti radot nepieciešamību pēc stacionāras ārstēšanas.
Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem aptuveni puse no visiem laboratoriski apstiprinātajiem RSV gadījumiem tiek konstatēti bērniem līdz četru gadu vecumam.
Smaga slimības gaita iespējama arī senioriem vecumā virs 65 gadiem un personām ar hroniskām slimībām.
RSV izplatās ar pilieniem klepojot vai šķaudot, kā arī tieša kontakta ceļā vai pieskaroties piesārņotām virsmām. Cilvēks ar RSV parasti ir infekciozs trīs līdz astoņas dienas, turklāt vīrusu var izplatīt jau vienu vai divas dienas pirms simptomu parādīšanās.
Lai mazinātu infekcijas izplatību, SPKC aicina ievērot vispārējos profilakses pasākumus – regulāri mazgāt un dezinficēt rokas, ievērot klepus higiēnu, vēdināt telpas, slimojot palikt mājās un ierobežot kontaktu ar zīdaiņiem. Augsta riska zīdaiņiem Latvijā pieejamas arī specifiskas profilakses iespējas – monoklonālās antivielas, kuras tiek nozīmētas pēc ārsta individuāla izvērtējuma.