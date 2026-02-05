“Vemjošo bērnu jau nākamajā dienā atveda atpakaļ” – vecāki nikni par bezatbildību šajā slimošanas laikā 9
Ikdienā vecāki un bērnudārzu personāls bieži sastopas ar situācijām, kur jāizvērtē veselais saprāts, noteikumi un bērnu drošība. Šogad, strauji izplatoties gripai, cilvēkiem vairākkārt tika atgādināts – ja jūti saslimšanas simptomus, nekavējoties paliec mājās, lai pasargātu līdzcilvēkus. Tomēr šādi aicinājumi ne vienmēr šķiet aktuāli visiem bērnudārzu vecākiem, un ziņojumi par saslimušiem bērniem grupiņās tiek saņemti regulāri.
Gripas gadījumi aizvadītajā nedēļā konstatēti visās desmit monitoringa teritorijās, vidēji sasniedzot 303,9 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.
Sociālo mediju platformā “Threads” Liene aktualizē problēmu, kas bērnudārzus skar teju katru gadu. Viņa raksta: “Mana bērna b/d grupiņā kāda mamma atveda savu vemjošo bērnu jau nākamajā dienā atpakaļ uz b/d.
Pie ārsta nebija, mammas personīgs novērojums, ka bērns taču jūtas labāk. Tagad grupiņā ir saslimuši jau četri bērni. Es zinu, ka šis atgadījums nav nekas jauns, bet jopcik… Ja zini, ka tavs bērns ir pacients “zerro”, nu paturi mājās vismaz divas dienas.”
Gerda komentāru sadaļā uzsver, ka šādās situācijās audzinātājai jābūt stingrai un bērnus nevajadzētu uzņemt bez ārsta atzinuma.
Vēl kāds lietotājs norāda, ka atbildība daļēji gulstas arī uz bērnudārza personālu: pedagogiem, vadībai un medpersonālu, kuriem jāievēro noteikumi, lai aizsargātu pārējos bērnus.
Iluta asi nosoda vecāku rīcību: “Mūža garumā nosodu mātes, kas slimus bērnus stumj uz dārziņiem un skolām. Cik ļoti viņas nemīl savus bērnus pirmām kārtām.”
Arī Elīna pauž skarbu nostāju: “Man šādos gadījumos ir nulles tolerance. Ar iesniegumu pie vadītājas! Slimu bērnu vešana uz dārziņu ir bezatbildība.”
Adriana piebilst, ka situācijas mēdz būt dažādas un dažkārt bērna pašsajūta uz vietas var mainīties: “Mums tikko bija gadījums, kad bērnam no rīta viss bija super, aiziet uz b/d un izvemjas.
Uzreiz savācām no b/d, bet vairs tā arī nevienu reizi vemšana neatkārtojās, pašsajūta laba. Apspriežoties ar audzinātāju, nākamajā dienā laidu uz b/d, neviens netika aplipināts – no kā bija tā vemšana, velns vien zina.”
Kas sakāms speciālistiem?
SPKC Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vadītāja Sigita Geida skaidro, ka bērna atgriešanās bērnudārzā jau nākamajā dienā pēc vemšanas nav uzskatāma par drošu praksi.
Viņa norāda, ka vemšana ir viens no biežākajiem akūtu zarnu infekciju simptomiem, un infekcijas ierosinātājs var izdalīties arī pēc tam, kad bērna pašsajūta šķietami uzlabojusies. Tāpēc SPKC rekomendē bērnam neapmeklēt izglītības iestādi vismaz 48 stundas pēc pēdējās vemšanas vai caurejas epizodes.
Infekcijas risks pirmsskolas izglītības iestādēs ir īpaši augsts, jo bērni atrodas ciešā kontaktā, bieži nepietiekami ievēro roku higiēnu, lieto kopīgas rotaļlietas un apmeklē koplietošanas (tualeti) telpas.
SPKC arī atzīst, ka ne vienmēr vecāki ievēro izolācijas ieteikumus. Biežākie iemesli ir bērna labā pašsajūta, vecāku darba pienākumi vai nepietiekama izpratne par to, ka infekcija var izplatīties arī pēc simptomu mazināšanās.
SPKC uzsver, ka, lai mazinātu infekciju izplatību bērnudārzos, būtiski ievērot vairākus pamatprincipus:
- nevest bērnu uz izglītības iestādi, ja ir infekcijas slimības pazīmes;
- ievērot vismaz 48 stundu pauzi pēc vemšanas vai caurejas;
- nodrošināt regulāru roku higiēnu;
- izglītības iestādēm savlaicīgi reaģēt uz saslimšanas gadījumiem, veikt telpu dezinfekciju un sadarboties ar vecākiem.
Speciālisti uzsver – pat ja simptomi šķiet viegli, piesardzība šādos gadījumos ir būtiska, lai pasargātu gan pašu bērnu, gan visu kolektīvu.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!