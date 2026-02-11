FOTO. Kas tie tādi? Rīdzinieki novērojuši visai interesantu dabas parādību virs Bolderājas 0
“Facebook” profils “izdzirdēts Rīgā”, kas sevi pozicionē kā populārāko digitālo žurnālu par Rīgu un rīdziniekiem, publicējis ierakstu par mistiskiem gaismas stabiem, kas novēroti virs Bolderājas.
Viņi norāda, ka vakar vakarā, 10. februārī, Bolderājas apkaimē, aculiecinieki fiksēja iespaidīgus vertikālus gaismas stabus debesīs. Lai arī skats atgādināja ko pārdabisku, skaidrojums ir pavisam zinātnisks.
Izrādās, ka tā ir reta optiska parādība- gaisma atstarojas no sīkiem ledus kristāliem gaisā, veidojot spožus, vertikālus starus virs ielu laternām un citiem spēcīgiem gaismas avotiem.