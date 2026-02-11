Kārtējais Putina plāns? Zelenskis satraukts par iespējamu darījumu starp ASV un Krieviju aiz Ukrainas muguras 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apgalvo, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins aiz Ukrainas muguras esot piedāvājis Amerikas Savienotajām Valstīm ekonomiskās sadarbības līgumu aptuveni deviņu triljonu Lielbritānijas mārciņu vērtībā.
Ukrainas līderis norādīja, ka šāds priekšlikums varētu būt Kremļa mēģinājums iegūt lielāku ietekmi notiekošajās miera sarunās.
Pēc Zelenska teiktā, Ukrainas izlūkdienesti esot atklājuši šo priekšlikumu, kas nodēvēts par “Dmitrijeva paketi” Krievijas sarunu vedēja Kirila Dmitrijeva vārdā. Zelenskis brīdināja, ka tas varētu apdraudēt Ukrainas nacionālās intereses.
Divpusēji ekonomiskie līgumi starp ASV un Krieviju varētu būt daļa no plašāka sarunu procesa, tomēr Zelenskis pauda piesardzību attiecībā uz priekšlikuma finanšu mērogu.
“Iespējams, dažas lietas ASV un Krievijas attiecībās mūs tieši neskar,” viņš sacīja. “Taču, ja tās jebkādā veidā ietekmē mūsu nacionālās intereses, Ukrainas tautu vai teritoriju, mēs vēlētos to zināt, lai nākotnē nerastos problēmas. Tas nedrīkst notikt pretēji Ukrainas interesēm,” norādīja Ukrainas prezidents.
Zelenskis arī pavēstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps esot devis abām karojošajām pusēm laiku līdz jūnijam, lai panāktu mieru, lai gan ASV, kā ziņots, cer panākt risinājumu jau martā.
Sarunu vedēji turpina meklēt risinājumus kara izbeigšanai. Nākamā trīspusējo sarunu kārta, iespējams, notiks nākamnedēļ Maiami, koncentrējoties uz abu pušu galvenajām prasībām.
Krievijas centieni anektēt visu Doņeckas apgabala austrumu daļu joprojām ir viens no galvenajiem strīdu jautājumiem. Ukraina brīdina, ka plašu teritoriju nodošana varētu iedrošināt Maskavu turpmākai agresijai.
Ukraina atkārtoti apliecinājusi savu nostāju Donbasa jautājumā, uzsverot, ka pašreizējās pozīcijas saglabāšana ir taisnīgākais pamiera modelis.
Zelenskis uzsvēra, ka Kijiva nepieļaus ASV un Krievijas vienošanās par Ukrainu bez tās līdzdalības. Ukraina pieprasa arī drošības garantijas un, kā ziņots, piekritusi ārkārtas rīcības plānam gadījumā, ja Krievija pārkāptu iespējamo miera līgumu. Tas varētu ietvert koordinētu ASV un Eiropas militāro reakciju jauna iebrukuma gadījumā.
Zelenskis apsūdzēja Krieviju pamiera vienošanās pārkāpšanā, norādot uz uzbrukumiem Ukrainas energoinfrastruktūrai aukstuma viļņa laikā.
Tikmēr Tramps esot paziņojis, ka Putins piekritis viņa aicinājumam pārtraukt triecienus Ukrainas pilsētām, lai mazinātu humanitāro krīzi.
Tomēr turpmākie uzbrukumi radījuši jaunus elektroapgādes traucējumus Ukrainas rietumu un centrālajos reģionos, atstājot miljoniem iedzīvotāju riskā palikt bez elektrības ziemas apstākļos.
“Krievija katru dienu varētu izvēlēties diplomātiju, bet tā izvēlas jaunus triecienus,” sacīja Zelenskis.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.