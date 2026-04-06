Spoguļus nekad nedrīkst tīrīt ar stikla tīrīšanas līdzekļiem – lūk, kā tos vispareizāk notīrīt 6
Spoguļi mājās pilda daudz vairāk nekā tikai praktisku funkciju – tie vizuāli paplašina telpu un rada sajūtu, ka telpā ir arī vairāk gaismas. Taču, lai spogulis saglabātu nevainojamu izskatu, ir svarīgi to kopt pareizi. Lai gan spogulis pēc būtības ir stikls, tas nenozīmē, ka logu tīrīšanas līdzekļi tam ir vispiemērotākie.
Daudzi, kas tos tomēr izmanto, ātri vien piedzīvo vilšanos, jo uz virsmas paliek švīkas, plēvīte vai pat sāk bojāties atstarojošais slānis.
Veikalos nopērkamie stiklu tīrīšanas līdzekļi biezi vien satur smaržvielas, krāsvielas un citas piedevas, nereti arī amonjaku. Logiem tas netraucē, bet spoguļiem var nodarīt kaitējumu.
Daļa piedevu pilnībā neiztvaiko, un spogulis pārklājas ar plānu kārtiņu, kas pievelk putekļus un rada neglītas svītras. Spogulis ātrāk nolietojas – amonjaks un citas ķīmiskas vielas var sabojāt atstarojošo slāni, kā rezultātā spoguļa malas var kļūt dzeltenas vai tumšākas. Nepareiza uzklāšana – Ja līdzekli izsmidzināsiet tieši uz spoguļa, tas notecēs un nožūs nevienmērīgi, kas noteikti radīs svītras.
Izrādās, ka universāls tīrīšanas līdzeklis ne vienmēr ir labākā izvēle spoguļiem, un, ja tas satur daudz nevajadzīgu piedevu, tas noteikti jāiekļauj to lietu sarakstā, kuras nevajadzētu lietot spoguļu tīrīšanai.
Kā pareizi tīrīt spoguļus?
Lai spogulis spīdētu kā jauns, pietiek ar vienkāršām un saudzīgām metodēm:
• Mīksta drāna, kas nepūkojas – mikrošķiedras lupatiņas ir lieliska izvēle, jo tās neatstās skrāpējumus vai svītras, ja vien drāna ir tīra un sausa.
• Ūdens un etiķis – sajauciet vienādās daļās ūdeni un balto etiķi. Šis šķīdums labi noņem pirkstu nospiedumus un taukus, ātri žūst un neatstāj plēvīti.
• Alkohols – nedaudz alkohola uzklāšana uz drānas palīdzēs noņemt noturīgus traipus no spoguļa.
Vispirms ar sausu drānu notīriet putekļus. Pēc tam maigi tīriet spoguli ar nedaudz mitru lupatiņu, uz kuras uzklāts ūdens ar etiķi, tīrot no augšas uz leju. Noslēgumā virsmu nosusiniet ar sausu drānu.
Un galvenais, izvairieties no agresīviem līdzekļiem un rīkiem. Nekādu cieto sūkļu, birstu, skābju, hlora vai spēcīgu šķīdinātāju. Tie var neatgriezeniski sabojāt spoguļa virsmu. Pareiza kopšana ne tikai uzlabo spoguļa izskatu, bet arī pagarina tā kalpošanas laiku.