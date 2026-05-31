Vai Ukrainai ziedotā palīdzība tiešām pazūd? Slaidiņš komentē bažas

9:21, 31. maijs 2026
Sabiedrībā ik pa laikam izskan bažas par iespējamu Ukrainai ziedotās palīdzības negodprātīgu izmantošanu vai pazušanu. TV24 raidījumā “Uz līnijas” Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja, kā praksē notiek palīdzības nodošana Ukrainas karavīriem.

Slaidiņš atzina, ka atsevišķi gadījumi, kad palīdzība izmantota negodprātīgi, iepriekš ir bijuši, taču uzsvēra, ka viņa pieredzē palīdzība tiek nodota tieši Ukrainas karavīru rokās. Viņš skaidroja, ka bez oficiālas reģistrācijas Ukrainas sistēmā palīdzību pāri robežai nogādāt nav iespējams.

Pēc viņa teiktā, Ukrainas vienības pašas parakstās par saņemto aprīkojumu – neatkarīgi no tā, vai tie ir droni, automašīnas vai cits ekipējums. Šī palīdzība tiek uzskaitīta konkrētajām vienībām.

Slaidiņš norādīja, ka viņam zināmie Ukrainas komandieri esot pateicīgi par saņemto atbalstu, un viņš varot apgalvot, ka palīdzība nonāk tur, kur tā paredzēta.

Vienlaikus viņš atzina, ka jebkādas ziņas par palīdzības pazušanu sabiedrībā rada sāpīgu reakciju, jo cilvēki ziedo ar pārliecību, ka atbalsts sasniegs Ukrainas karavīrus.

Sarunā piedalījās arī Latvijas hokeja izlases aizsargs Arvils Bergmanis, kurš norādīja, ka cilvēkiem svarīga ir pārliecība par to, kur nonāk viņu ziedojumi. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka ne vienmēr ir iespējams palīdzību personīgi nogādāt Ukrainā, tāpēc cilvēki bieži vien ziedo, uzticoties, ka atbalsts sasniegs paredzēto mērķi.

