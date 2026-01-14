Paklājs izskatīsies kā jauns: mājās pagatavojams līdzeklis, kas noņems pat visizturīgākos traipus 0
Vīna vai kafijas traipi uz paklāja vairs nav problēma, ja zināt šo vienkāršo dzīves padomu. Augstas kvalitātes tīrīšanai ne vienmēr ir nepieciešami dārgi ķīmiskie līdzekļi. Ir vienkārši veidi, kā tīrīt paklājus mājās, nezaudējot efektivitāti. Pašdarināts tīrīšanas līdzeklis, kas pagatavots no dažām sastāvdaļām, noņems “spītīgus” traipus tikpat labi kā veikalā pirktie produkti, informē ārzemju medijs.
Kā mājās iztīrīt paklāju?
Lai pagatavotu 0,5 litrus šķīduma, jums būs nepieciešams:
- 400 ml silta ūdens;
- 100 ml etiķa (5–7%);
- 2 ēdamkarotes cepamās sodas;
- 1 tējkarote šķidrās ziepes;
- 5–10 pilieni ēteriskās eļļas (lavandas, tējas koka, citronzāles).
Pagatavošana: sajauciet etiķi un cepamo sodu. Kad reakcija norimst, pievienojiet siltu ūdeni, ziepes un ēterisko eļļu. Ielejiet šķīdumu smidzināšanas pudelē un viegli sakratiet pirms lietošanas.
Tīrīšanas norādes:
- Pirms šķīduma uzklāšanas rūpīgi izsūciet paklāju ar putekļsūcēju.
- Uzklājiet šķīdumu uz notraipītās vietas.
- Svaigu traipu gadījumā atstājiet šķīdumu iedarboties 10 minūtes.
- Vecāku traipu gadījumā iedarbības laiku pagarina līdz 20 minūtēm.
- Viegli berzējiet traipu ar birsti vai drānu šķiedras virzienā.
- Noņemiet atlikušos līdzekļa pārpalikumus ar mitru drānu.
- Ļaujiet paklājam nožūt labi vēdināmā telpā.
Etiķis šķīdina organiskos traipus, cepamā soda absorbē smakas un darbojas kā maigs abrazīvs līdzeklis, ziepes palīdz šķīdumam iekļūt šķiedrās, un ēteriskās eļļas piešķir patīkamu aromātu un vieglu antiseptisku efektu. Kopā šīs sastāvdaļas efektīvi cīnās ar vīna, kafijas, pārtikas, mājdzīvnieku un viegli taukainu traipu tīrīšanu.
Papildus padomi, kas var noderēt:
Svaigus traipus vispirms noslaukiet ar papīra dvieli, izvairoties no berzēšanas, lai netīrumi neizplatītos.
Taukainiem traipiem uz dažām minūtēm uzklājiet pilienu šķidrās ziepes, pēc tam apstrādājiet ar mājas līdzekli.
Veciem un “spītīgiem” traipiem nākamajā dienā var būt nepieciešama atkārtota apstrāde.